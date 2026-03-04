В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, повреждения получили автомобили, частные дома, а также инфраструктурный, коммерческие и социальный объекты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали два мирных жителя.... В селе Отрадное Белгородского округа дрон нанес удар по машине. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног доставили в Октябрьскую РБ. После оказания необходимой помощи он направлен в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль поврежден... Количество пострадавших в результате атаки дрона на автомобиль в городе Грайворон увеличилось до трех человек. В больницу обратился мужчина, получивший баротравму. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что в Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно - осколками посечен автомобиль, а также в Шебекинском округе в селе Архангельское от детонации дрона повреждено остекление частного дома. Также, по словам Гладкова, в селе Маломихайловка FPV-дрон атаковал припаркованную машину - транспортное средство повреждено, а село Новая Таволжанка атаковано двумя дронами - в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы, поврежден легковой автомобиль. В поселке Маслова Пристань от удара FPV-дрона повреждена кровля МКД, уточнил губернатор.
"В селе Солохи Белгородского округа от детонации FPV-дрона поврежден автобус. В селе Новая Нелидовка в результате атаки дрона поврежден инфраструктурный объект. В городе Грайворон от ударов беспилотников повреждены семь автомобилей. Одна из машин загорелась - возгорание ликвидировали. Кроме того, повреждены фасады, окна и входные группы двух коммерческих объектов. В селе Заречье-Первое дрон сдетонировал во дворе домовладения - посечены фасад, окна, забор и хозпостройка. В результате детонации второго беспилотника повреждены кровля и остекление частного дома. В селе Гора-Подол при атаке дрона повреждена припаркованная машина. В селе Смородино вследствие детонации дрона в двух частных домах посечены окна, фасады и заборы", - добавил Гладков.
По его словам, на окраине поселка Красная Яруга от удара дрона повреждена кабина грузового автомобиля, в Краснояружском округе в селе Сергиевка частный дом атакован FPV-дроном - выбиты окна. При детонации второго дрона повреждены две надворные постройки и автомобиль, пишет Гладков, а на окраине села Отрадовка от детонации дрона огнем уничтожена кабина грузовой машины.
"В селе Грузское Борисовского округа FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия - поврежден грузовой автомобиль. В селе Долгое Валуйского округа FPV-дрон нанес удар по социальному объекту - пробита кровля. В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка от удара дрона сгорела машина. Вблизи хутора Шаховка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия - огнем уничтожен грузовой автомобиль", - заключил губернатор.
