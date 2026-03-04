Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 04.03.2026
В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 04.03.2026
В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, повреждения получили автомобили, частные дома, а также инфраструктурный,... РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
грайворон
белгородская область
грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ, повреждены дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, повреждения получили автомобили, частные дома, а также инфраструктурный, коммерческие и социальный объекты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали два мирных жителя.... В селе Отрадное Белгородского округа дрон нанес удар по машине. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног доставили в Октябрьскую РБ. После оказания необходимой помощи он направлен в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль поврежден... Количество пострадавших в результате атаки дрона на автомобиль в городе Грайворон увеличилось до трех человек. В больницу обратился мужчина, получивший баротравму. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ВС России уничтожили пусковую установку "Фламинго" в Николаевской области
Вчера, 19:46
Он добавил, что в Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно - осколками посечен автомобиль, а также в Шебекинском округе в селе Архангельское от детонации дрона повреждено остекление частного дома. Также, по словам Гладкова, в селе Маломихайловка FPV-дрон атаковал припаркованную машину - транспортное средство повреждено, а село Новая Таволжанка атаковано двумя дронами - в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы, поврежден легковой автомобиль. В поселке Маслова Пристань от удара FPV-дрона повреждена кровля МКД, уточнил губернатор.
"В селе Солохи Белгородского округа от детонации FPV-дрона поврежден автобус. В селе Новая Нелидовка в результате атаки дрона поврежден инфраструктурный объект. В городе Грайворон от ударов беспилотников повреждены семь автомобилей. Одна из машин загорелась - возгорание ликвидировали. Кроме того, повреждены фасады, окна и входные группы двух коммерческих объектов. В селе Заречье-Первое дрон сдетонировал во дворе домовладения - посечены фасад, окна, забор и хозпостройка. В результате детонации второго беспилотника повреждены кровля и остекление частного дома. В селе Гора-Подол при атаке дрона повреждена припаркованная машина. В селе Смородино вследствие детонации дрона в двух частных домах посечены окна, фасады и заборы", - добавил Гладков.
По его словам, на окраине поселка Красная Яруга от удара дрона повреждена кабина грузового автомобиля, в Краснояружском округе в селе Сергиевка частный дом атакован FPV-дроном - выбиты окна. При детонации второго дрона повреждены две надворные постройки и автомобиль, пишет Гладков, а на окраине села Отрадовка от детонации дрона огнем уничтожена кабина грузовой машины.
"В селе Грузское Борисовского округа FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия - поврежден грузовой автомобиль. В селе Долгое Валуйского округа FPV-дрон нанес удар по социальному объекту - пробита кровля. В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка от удара дрона сгорела машина. Вблизи хутора Шаховка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия - огнем уничтожен грузовой автомобиль", - заключил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГрайворонБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
