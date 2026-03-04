Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области два человека пострадали при атаках ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 04.03.2026 (обновлено: 15:05 04.03.2026)
В Херсонской области два человека пострадали при атаках ВСУ
В Херсонской области два человека пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 04.03.2026
В Херсонской области два человека пострадали при атаках ВСУ
Два жителя Херсонской области получили ранения в результате атак ВСУ на регион за последние сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
каховка
херсонская область , каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области два человека пострадали при атаках ВСУ

В Херсонской области двое мужчин пострадали при атаках ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Два жителя Херсонской области получили ранения в результате атак ВСУ на регион за последние сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В селе Железный Порт Голопристанского округа ранения получили двое мужчин 1957 и 2000 года рождения. Их доставили в больницу Скадовска", - написал Сальдо в своем канале на платформе Мах.
По его информации, за прошедшие сутки в Днепрянах, Костогрызово, Виноградово, Малой Лепетихе и Князе-Григорьевке повреждены жилые дома. Он отметил, что в Каховке из-за удара дрона загорелся детский сад, обошлось жертв и пострадавших.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
