Суд продлил арест мэру Гюмри

Гукасян был арестован 21 октября ереванским судом на два месяца. Его адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье о получении взятки, добавив, что Гукасян не признаёт вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.