Суд продлил арест мэру Гюмри - РИА Новости, 04.03.2026
15:56 04.03.2026
Суд продлил арест мэру Гюмри
Арест Вардана Гукасяна - оппозиционного мэра Гюмри, второго по величине города в Армении - продлен на два месяца, заявил судья Левон Петросян. РИА Новости, 04.03.2026
Суд продлил арест мэру Гюмри

© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсетиВардан Гукасян
Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети
Вардан Гукасян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 мар – РИА Новости. Арест Вардана Гукасяна - оппозиционного мэра Гюмри, второго по величине города в Армении - продлен на два месяца, заявил судья Левон Петросян.
"Содержание под стражей Вардана Гукасяна продлится на два месяца", - заявил Петросян, зачитывая решение.
Гукасян был арестован 21 октября ереванским судом на два месяца. Его адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье о получении взятки, добавив, что Гукасян не признаёт вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
Лавров рассказал о реакции России на арест мэра Гюмри
20 января, 13:57
 
