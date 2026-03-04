https://ria.ru/20260304/armenija-2078501029.html
Суд продлил арест мэру Гюмри
Арест Вардана Гукасяна - оппозиционного мэра Гюмри, второго по величине города в Армении - продлен на два месяца, заявил судья Левон Петросян. РИА Новости, 04.03.2026
ЕРЕВАН, 4 мар – РИА Новости. Арест Вардана Гукасяна - оппозиционного мэра Гюмри, второго по величине города в Армении - продлен на два месяца, заявил судья Левон Петросян.
"Содержание под стражей Вардана Гукасяна
продлится на два месяца", - заявил Петросян, зачитывая решение.
Гукасян был арестован 21 октября ереванским судом на два месяца. Его адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье о получении взятки, добавив, что Гукасян не признаёт вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.