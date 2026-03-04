https://ria.ru/20260304/arest-2078550830.html
Экс-зама главы Кызыла арестовали за мошенничество на семь миллионов рублей
Экс-зама главы Кызыла арестовали за мошенничество на семь миллионов рублей
Экс-зама главы Кызыла арестовали за мошенничество на семь миллионов рублей
Суд в Кызыле отправил под стражу бывшего первого заместителя мэра города, незаконно передавшего родным сестрам два жилых помещения, чем нанес ущерб бюджету
Экс-зама главы Кызыла арестовали за мошенничество на семь миллионов рублей
КРАСНОЯРСК, 4 мар - РИА Новости. Суд в Кызыле отправил под стражу бывшего первого заместителя мэра города, незаконно передавшего родным сестрам два жилых помещения, чем нанес ущерб бюджету города на 7 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в прокуратуре Тувы.
По ее данным, два уголовных дела о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ
были возбуждены по результатам прокурорской проверки соблюдения жилищного законодательства.
"Установлено, что бывший первый заместитель мэра города Кызыла
, имевший полномочия по распоряжению жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, в обход установленного законом порядка, в 2021-2022 годах незаконно передал два жилых помещения своим родным сестрам, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в размере семи миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом оснований для предоставления указанным гражданам жилых помещений не имелось.
"С учетом позиции прокуратуры сегодня судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает надзорное ведомство.