Экс-зама главы Кызыла арестовали за мошенничество на семь миллионов рублей - РИА Новости, 04.03.2026
18:05 04.03.2026
Экс-зама главы Кызыла арестовали за мошенничество на семь миллионов рублей
происшествия
кызыл
россия
кызыл
россия
происшествия, кызыл, россия
Происшествия, Кызыл, Россия
Экс-зама главы Кызыла арестовали за мошенничество на семь миллионов рублей

Статуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Алексей Майшев
Статуя Фемиды. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 мар - РИА Новости. Суд в Кызыле отправил под стражу бывшего первого заместителя мэра города, незаконно передавшего родным сестрам два жилых помещения, чем нанес ущерб бюджету города на 7 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в прокуратуре Тувы.
По ее данным, два уголовных дела о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ были возбуждены по результатам прокурорской проверки соблюдения жилищного законодательства.
"Установлено, что бывший первый заместитель мэра города Кызыла, имевший полномочия по распоряжению жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, в обход установленного законом порядка, в 2021-2022 годах незаконно передал два жилых помещения своим родным сестрам, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в размере семи миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом оснований для предоставления указанным гражданам жилых помещений не имелось.
"С учетом позиции прокуратуры сегодня судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает надзорное ведомство.
ПроисшествияКызылРоссия
 
 
