Экс-зама главы Кызыла арестовали за мошенничество на семь миллионов рублей

КРАСНОЯРСК, 4 мар - РИА Новости. Суд в Кызыле отправил под стражу бывшего первого заместителя мэра города, незаконно передавшего родным сестрам два жилых помещения, чем нанес ущерб бюджету города на 7 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в прокуратуре Тувы.

По ее данным, два уголовных дела о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ были возбуждены по результатам прокурорской проверки соблюдения жилищного законодательства.

"Установлено, что бывший первый заместитель мэра города Кызыла , имевший полномочия по распоряжению жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, в обход установленного законом порядка, в 2021-2022 годах незаконно передал два жилых помещения своим родным сестрам, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в размере семи миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом оснований для предоставления указанным гражданам жилых помещений не имелось.