ПВО Саудовской Аравии уничтожила две крылатые ракеты
06:28 04.03.2026
ПВО Саудовской Аравии уничтожила две крылатые ракеты
ПВО Саудовской Аравии уничтожила две крылатые ракеты
Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении двух крылатых ракет над городом Эль-Хардж в центральной части королевства. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T06:28:00+03:00
2026-03-04T06:28:00+03:00
ПВО Саудовской Аравии уничтожила две крылатые ракеты

Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении двух крылатых ракет

Флаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении двух крылатых ракет над городом Эль-Хардж в центральной части королевства.
"Системы ПВО перехватили и уничтожили две крылатые ракеты над городом Эль-Хардж", - говорится в сообщении саудовского оборонного ведомства, опубликованном в соцсети X.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
