Аракчи поблагодарил Лаврова за соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
20:44 04.03.2026 (обновлено: 20:54 04.03.2026)
Аракчи поблагодарил Лаврова за соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Аракчи поблагодарил Лаврова за соболезнования в связи с гибелью Хаменеи

Аракчи поблагодарил Лаврова за соболезнования в связи с гибелью Али Хаменеи

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЦветы у портрета Али Хаменеи
Цветы у портрета Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил признательность российскому коллеге Сергею Лаврову за соболезнования в связи с гибелью иранского лидера Али Хаменеи.
"Глава МИД РФ в ходе этого разговора выразил соболезнования в связи с мученической смертью верховного лидера и ряда высокопоставленных командиров", - говорится в заявлении.
МИД Ирана также сообщил, что Аракчи поблагодарил за звонок и соболезнования российского министра, а также рассказал ему об ударах Израиля и США по жилым домам, мечетям, больницам, школам и центрам оказания помощи и услуг в Иране.
Ведомство не уточнило, когда состоялся разговор, однако МИД РФ сообщал о телефонной беседе министров во вторник.
Портрет Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"По всему региону". В США сделали тяжелое признание после убийства Хаменеи
Вчера, 16:30
 
Иран, Али Хаменеи, Россия, Израиль, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
