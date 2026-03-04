Рейтинг@Mail.ru
Аграрии Челябинской области досрочно выполняют поставленные на 2030 г цели - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
13:51 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/apk-2078451564.html
Аграрии Челябинской области досрочно выполняют поставленные на 2030 г цели
Аграрии Челябинской области досрочно выполняют поставленные на 2030 г цели - РИА Новости, 04.03.2026
Аграрии Челябинской области досрочно выполняют поставленные на 2030 г цели
Агропромышленный комплекс Челябинской области уже в настоящее время успешно выполняет задачи, поставленные до 2030 года, так, сбор зерна вырос до 2,4 миллиона... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:51:00+03:00
2026-03-04T13:51:00+03:00
челябинская область
алексей текслер
челябинск
челябинская область
агропродукция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866304371_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a2eed98821596618c29dfb45af889eb.jpg
челябинск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866304371_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4930a2a43fede7725843f1c30593885c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей текслер, челябинск, челябинская область, агропродукция
Челябинская область, Алексей Текслер, Челябинск, Челябинская область, агропродукция
Аграрии Челябинской области досрочно выполняют поставленные на 2030 г цели

Челябинский АПК досрочно выполняет поставленные на 2030 год цели

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВыращивание зелени
Выращивание зелени - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Выращивание зелени. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар - РИА Новости. Агропромышленный комплекс Челябинской области уже в настоящее время успешно выполняет задачи, поставленные до 2030 года, так, сбор зерна вырос до 2,4 миллиона тонн, а его урожайность в 2025 году стала самой высокой за всю историю области, сообщает правительство региона.
По словам губернатора региона Алексея Текслера, развитие сельского хозяйства – это стратегическая национальная задача, и Челябинская область стабильно демонстрирует в этой сфере высокие результаты, обеспечивает продовольственную безопасность региона и страны. По его данным, регион уверенно удерживает лидерские позиции в производстве основных продуктов питания.
"В 2025 году южноуральские аграрии установили исторический рекорд урожайности зерновых, стали первыми в Уральском федеральном округе по валовому сбору зерна, достигли значительных показателей по сбору масличных культур и картофеля. Регион лидирует в УрФО и по развитию агроэкпорта", - говорится в сообщении губернатора к участникам агроконференции "Мак-2026".
"Главные выводы и задачи. Первое: мы уже сейчас – сильный, конкурентоспособный региональный АПК, который во многом выполняет цели на 2030 год досрочно. Второе: наш главный резерв – снижение себестоимости и рост производительности. Это техника, "цифра", семена, кормовая база, грамотная работа с удобрениями, современные технологии в животноводстве", - рассказал замгубернатора-министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин на межрегиональной агропромышленной конференции "Мак-2026" в Челябинске.
Он отметил, что ключевые достижения региона в растениеводстве – это валовой сбор зерна, который вырос до 2,4 миллиона тонн, а урожайность – 20,6 ц/га – самая высокая за всю историю области. Кроме того, регион собрал рекордные 472,5 тысячи тонн масличных культур, добавил он.
По словам министра, четвертый год подряд регион собирает более 2 миллионов тонн зерна и уже фактически вышел на целевые показатели 2030 года.
"Задача – удержать и закрепить этот уровень. Что помогает отрасли расти и развиваться, кроме погоды: техническое и технологическое обновление, развитие семеноводства, субсидирование минеральных удобрений, выход на экспорт", - отметил Кобылин.
По оценкам крупных компаний-производителей семян, южноуральский полигон в фермерском хозяйстве "Берёзка", где ежегодно удаётся сравнить до 40 сортов подсолнечника, на сегодня является лучшим в России, сказал министр. Фермеры делают упор на ресурсосбережение, семена, комплексное применение удобрений, добавил он.
По словам замминистра сельского хозяйства РФ Романа Некрасова, Челябинская область - лидер агропромышленного комплекса Уральского федерального округа.
"Могу отметить, что регион у нас животноводческий, более половины валовой продукции сельского хозяйства - это у нас животноводство, и при этом регион индустриальный... Если мы посмотрим по рейтингам производства в общероссийском и окружном уровне, то мы видим, что Челябинск у нас входит в тройку лидеров по производству яиц, у нас достаточно высокие места по производству мяса, молока, и в Уральском федеральном округе занимает ведущие позиции в этих направлениях", - сказал Некрасов на конференции.
Также Некрасов отметил высокие показатели региона в молочном животноводстве, несмотря на все сложности, трудности и трудоемкость этого процесса.
"Здесь, на челябинской земле, в Челябинской области, благодаря тому достигнутому технологическому уровню развития, у нас животноводство достаточно эффективно и достаточно рентабельно", - сказал он.
По данным правительства региона, Челябинская область по итогам 2025 года занимает 1 место в Уральском федеральном округе по объему продукции сельского хозяйства (170,85 миллиарда рублей), индекс производства составил 105,1%. В том числе 76,7 миллиарда рублей пришлось на продукцию растениеводства – это также первое место в УрФО, и 94,2 миллиарда рублей – на продукцию животноводства (2 место в УрФО).
 
Челябинская областьАлексей ТекслерЧелябинскЧелябинская областьагропродукция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала