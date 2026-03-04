Аграрии Челябинской области досрочно выполняют поставленные на 2030 г цели

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар - РИА Новости. Агропромышленный комплекс Челябинской области уже в настоящее время успешно выполняет задачи, поставленные до 2030 года, так, сбор зерна вырос до 2,4 миллиона тонн, а его урожайность в 2025 году стала самой высокой за всю историю области, сообщает правительство региона.

По словам губернатора региона Алексея Текслера, развитие сельского хозяйства – это стратегическая национальная задача, и Челябинская область стабильно демонстрирует в этой сфере высокие результаты, обеспечивает продовольственную безопасность региона и страны. По его данным, регион уверенно удерживает лидерские позиции в производстве основных продуктов питания.

"В 2025 году южноуральские аграрии установили исторический рекорд урожайности зерновых, стали первыми в Уральском федеральном округе по валовому сбору зерна, достигли значительных показателей по сбору масличных культур и картофеля. Регион лидирует в УрФО и по развитию агроэкпорта", - говорится в сообщении губернатора к участникам агроконференции "Мак-2026".

"Главные выводы и задачи. Первое: мы уже сейчас – сильный, конкурентоспособный региональный АПК, который во многом выполняет цели на 2030 год досрочно. Второе: наш главный резерв – снижение себестоимости и рост производительности. Это техника, "цифра", семена, кормовая база, грамотная работа с удобрениями, современные технологии в животноводстве", - рассказал замгубернатора-министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин на межрегиональной агропромышленной конференции "Мак-2026" в Челябинске.

Он отметил, что ключевые достижения региона в растениеводстве – это валовой сбор зерна, который вырос до 2,4 миллиона тонн, а урожайность – 20,6 ц/га – самая высокая за всю историю области. Кроме того, регион собрал рекордные 472,5 тысячи тонн масличных культур, добавил он.

По словам министра, четвертый год подряд регион собирает более 2 миллионов тонн зерна и уже фактически вышел на целевые показатели 2030 года.

"Задача – удержать и закрепить этот уровень. Что помогает отрасли расти и развиваться, кроме погоды: техническое и технологическое обновление, развитие семеноводства, субсидирование минеральных удобрений, выход на экспорт", - отметил Кобылин.

По оценкам крупных компаний-производителей семян, южноуральский полигон в фермерском хозяйстве "Берёзка", где ежегодно удаётся сравнить до 40 сортов подсолнечника, на сегодня является лучшим в России, сказал министр. Фермеры делают упор на ресурсосбережение, семена, комплексное применение удобрений, добавил он.

По словам замминистра сельского хозяйства РФ Романа Некрасова, Челябинская область - лидер агропромышленного комплекса Уральского федерального округа.

"Могу отметить, что регион у нас животноводческий, более половины валовой продукции сельского хозяйства - это у нас животноводство, и при этом регион индустриальный... Если мы посмотрим по рейтингам производства в общероссийском и окружном уровне, то мы видим, что Челябинск у нас входит в тройку лидеров по производству яиц, у нас достаточно высокие места по производству мяса, молока, и в Уральском федеральном округе занимает ведущие позиции в этих направлениях", - сказал Некрасов на конференции.

Также Некрасов отметил высокие показатели региона в молочном животноводстве, несмотря на все сложности, трудности и трудоемкость этого процесса.

"Здесь, на челябинской земле, в Челябинской области, благодаря тому достигнутому технологическому уровню развития, у нас животноводство достаточно эффективно и достаточно рентабельно", - сказал он.