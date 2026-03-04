США скоро придется расставлять приоритеты при перехвате целей, пишет WP

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США "через несколько дней" придется расставлять приоритеты при перехвате целей из-за темпов расходования зенитных ракет в операции против Ирана, пишет газета Washington Post со ссылкой на три источника.
"Пентагон стремительно прожигает свои запасы высокоточного оружия в то время, как с начала масштабной кампании воздушных ударов по Ирану прошло меньше недели, а также тратят высокотехнологичные зенитные ракеты с такой скоростью, что США, вероятно, всего "через несколько дней" придется расставлять приоритеты, какие цели необходимо перехватить", - говорится в публикации издания со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников газеты, США уже израсходовали сотни своих самых высокотехнологичных ракет-перехватчиков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля.