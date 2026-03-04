Рейтинг@Mail.ru
США скоро придется расставлять приоритеты при перехвате целей, пишет WP
15:07 04.03.2026
США скоро придется расставлять приоритеты при перехвате целей, пишет WP
в мире
сша
иран
израиль
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. США "через несколько дней" придется расставлять приоритеты при перехвате целей из-за темпов расходования зенитных ракет в операции против Ирана, пишет газета Washington Post со ссылкой на три источника.
"Пентагон стремительно прожигает свои запасы высокоточного оружия в то время, как с начала масштабной кампании воздушных ударов по Ирану прошло меньше недели, а также тратят высокотехнологичные зенитные ракеты с такой скоростью, что США, вероятно, всего "через несколько дней" придется расставлять приоритеты, какие цели необходимо перехватить", - говорится в публикации издания со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
