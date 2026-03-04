Рейтинг@Mail.ru
США планируют обновить парк бронированных транспортных самолетов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
13:47 04.03.2026
США планируют обновить парк бронированных транспортных самолетов, пишут СМИ
США планируют обновить парк бронированных транспортных самолетов, пишут СМИ
2026
США планируют обновить парк бронированных транспортных самолетов, пишут СМИ

Defense News: ВВС США хотят увеличить парк бронированных транспортных самолетов

© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ВВС США планируют увеличить количество и обновить парк бронированных транспортных самолетов для боеголовок межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, пишет издание Defense News.
"Военно-воздушные силы планируют закупить больше бронированных транспортных самолетов для замены нынешних транспортных самолетов с полезной нагрузкой (PT III)... в связи с устареванием комплектующих, возрастом парка, ростом затрат на техническое обслуживание и неспособностью соответствовать текущим требованиям безопасности", - пишет издание.
Defense News подчеркивает, что это происходит на фоне устаревания американских межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, а также транспортных средств, необходимых для перевозки боеголовок ракет, ракетных двигателей и другого оборудования.
Испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
Вчера, 13:03
 
