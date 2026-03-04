https://ria.ru/20260304/amerika-2078449496.html
США планируют обновить парк бронированных транспортных самолетов, пишут СМИ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ВВС США планируют увеличить количество и обновить парк бронированных транспортных самолетов для боеголовок межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, пишет издание Defense News.
"Военно-воздушные силы планируют закупить больше бронированных транспортных самолетов для замены нынешних транспортных самолетов с полезной нагрузкой (PT III)... в связи с устареванием комплектующих, возрастом парка, ростом затрат на техническое обслуживание и неспособностью соответствовать текущим требованиям безопасности", - пишет издание
Defense News подчеркивает, что это происходит на фоне устаревания американских межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, а также транспортных средств, необходимых для перевозки боеголовок ракет, ракетных двигателей и другого оборудования.