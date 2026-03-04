США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Вашингтон провел плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщило Командование глобального удара ВВС США.
Утверждается, что он не связан с текущими мировыми событиями. Пуск осуществили с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракета была без боевого оснащения и несла два испытательных возвращаемых аппарата.
По словам командира 576-й испытательной эскадрильи подполковника Кэрри Рэй, запуск позволил оценить работу отдельных компонентов ракетной системы и различных сценариев ее применения.
«
"Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США", — сказала она.
Во время испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определенной цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные данные планируется использовать для оценки точности и надежности системы Minuteman III и дальнейшего развития американских стратегических сил.