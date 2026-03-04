Рейтинг@Mail.ru
США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
13:03 04.03.2026 (обновлено: 14:19 04.03.2026)
США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
Вашингтон провел плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщило Командование глобального удара ВВС США. РИА Новости, 04.03.2026
сша, маршалловы острова, калифорния, в мире
США, Маршалловы острова, Калифорния, В мире
США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

ВВС: США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Air Force Global Strike Command
Испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Вашингтон провел плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщило Командование глобального удара ВВС США.
Утверждается, что он не связан с текущими мировыми событиями. Пуск осуществили с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракета была без боевого оснащения и несла два испытательных возвращаемых аппарата.
Стратегическая задержка. Почему у США не получается новая ядерная ракета
24 февраля, 08:00
Стратегическая задержка. Почему у США не получается новая ядерная ракета
24 февраля, 08:00
По словам командира 576-й испытательной эскадрильи подполковника Кэрри Рэй, запуск позволил оценить работу отдельных компонентов ракетной системы и различных сценариев ее применения.
«
"Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США", — сказала она.
Во время испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определенной цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные данные планируется использовать для оценки точности и надежности системы Minuteman III и дальнейшего развития американских стратегических сил.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
США заказали системы спутниковой связи на 74 миллиона долларов
Вчера, 11:01
 
СШАМаршалловы островаКалифорнияВ мире
 
 
