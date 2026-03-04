США заказали системы спутниковой связи на 74 миллиона долларов

https://ria.ru/20260304/amerika-2078399245.html
ВВС США заключили контракт на 74 миллиона долларов с компанией R4-Integration на поставку и установку систем спутниковой связи для самолетов Lockheed Martin
ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. ВВС США заключили контракт на 74 миллиона долларов с компанией R4-Integration на поставку и установку систем спутниковой связи для самолетов Lockheed Martin HC-130J Combat King II, говорится в документах Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Контракт предусматривает закупку 39 комплектов оборудования, которое позволит самолетам поддерживать связь на больших расстояниях через спутники. В него входят поставка аппаратуры и программного обеспечения, испытания, производство и установка комплектов, а также поставка запасных частей и подготовка технической документации.
Работы будут выполняться на ряде военных баз США
, включая базы ВВС Дэвис-Монтан в Аризоне
, Муди в Джорджии
и Киртланд в Нью-Мексико
, а также на объектах в Аляске
, Калифорнии
, Нью-Йорке
и на базе Космических сил США Патрик во Флориде
. Завершить выполнение контракта планируется к июню 2030 года.