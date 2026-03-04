Рейтинг@Mail.ru
США заказали системы спутниковой связи на 74 миллиона долларов
11:01 04.03.2026
США заказали системы спутниковой связи на 74 миллиона долларов
в мире
сша
аризона
джорджия
сша
аризона
джорджия
в мире, сша, аризона, джорджия
В мире, США, Аризона, Джорджия
© Фото : David B. GleasonПентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. ВВС США заключили контракт на 74 миллиона долларов с компанией R4-Integration на поставку и установку систем спутниковой связи для самолетов Lockheed Martin HC-130J Combat King II, говорится в документах Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Контракт предусматривает закупку 39 комплектов оборудования, которое позволит самолетам поддерживать связь на больших расстояниях через спутники. В него входят поставка аппаратуры и программного обеспечения, испытания, производство и установка комплектов, а также поставка запасных частей и подготовка технической документации.
Работы будут выполняться на ряде военных баз США, включая базы ВВС Дэвис-Монтан в Аризоне, Муди в Джорджии и Киртланд в Нью-Мексико, а также на объектах в Аляске, Калифорнии, Нью-Йорке и на базе Космических сил США Патрик во Флориде. Завершить выполнение контракта планируется к июню 2030 года.
