США заказали системы спутниковой связи на 74 миллиона долларов

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. ВВС США заключили контракт на 74 миллиона долларов с компанией R4-Integration на поставку и установку систем спутниковой связи для самолетов Lockheed Martin HC-130J Combat King II, говорится в документах Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Контракт предусматривает закупку 39 комплектов оборудования, которое позволит самолетам поддерживать связь на больших расстояниях через спутники. В него входят поставка аппаратуры и программного обеспечения, испытания, производство и установка комплектов, а также поставка запасных частей и подготовка технической документации.