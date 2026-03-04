Позицию Испании по атакам на Иран поддерживают другие страны ЕС, заявил МИД

МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Ряд стран-членов Евросоюза разделяют позицию Испании о том, что военная операция против Ирана носит односторонний характер и не имеет международного мандата, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Ранее правительство Испании заявляло, что военные базы Рота и Морон не используются для операций США Израиля против Ирана , поскольку, по мнению Мадрида , речь идет об односторонних действиях без международного мандата.

"Вы не можете представить количество звонков и сообщений поддержки и солидарности, которые я получил сегодня от европейских коллег, представителей других стран и даже отдельных граждан", - сказал Альбарес в интервью радиостанции Cadena SER

Министр отметил, что часть этой поддержки выражена публично. В частности, он упомянул позицию главы Евросовета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам главы испанской дипломатии, французский лидер в обращении также заявил, что военная операция против Ирана нарушает международное право.

Альбарес добавил, что свои позиции по отдельным аспектам ситуации обозначили также премьер-министр Великобритании, комментируя вопрос использования военных баз, и глава правительства Канады. Министр подчеркнул, что все больше стран разделяют подход Испании к нынешнему кризису.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.