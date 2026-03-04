Рейтинг@Mail.ru
23:03 04.03.2026 (обновлено: 23:35 04.03.2026)
Позицию Испании по атакам на Иран поддерживают другие страны ЕС, заявил МИД
Позицию Испании по атакам на Иран поддерживают другие страны ЕС, заявил МИД
в мире, испания, иран, сша, хосе мануэль альбарес, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Испания, Иран, США, Хосе Мануэль Альбарес, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Ряд стран-членов Евросоюза разделяют позицию Испании о том, что военная операция против Ирана носит односторонний характер и не имеет международного мандата, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Ранее правительство Испании заявляло, что военные базы Рота и Морон не используются для операций США и Израиля против Ирана, поскольку, по мнению Мадрида, речь идет об односторонних действиях без международного мандата.
"Вы не можете представить количество звонков и сообщений поддержки и солидарности, которые я получил сегодня от европейских коллег, представителей других стран и даже отдельных граждан", - сказал Альбарес в интервью радиостанции Cadena SER.
Министр отметил, что часть этой поддержки выражена публично. В частности, он упомянул позицию главы Евросовета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам главы испанской дипломатии, французский лидер в обращении также заявил, что военная операция против Ирана нарушает международное право.
Альбарес добавил, что свои позиции по отдельным аспектам ситуации обозначили также премьер-министр Великобритании, комментируя вопрос использования военных баз, и глава правительства Канады. Министр подчеркнул, что все больше стран разделяют подход Испании к нынешнему кризису.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
