https://ria.ru/20260304/albares-2078607713.html
Позицию Испании по атакам на Иран поддерживают другие страны ЕС, заявил МИД
Позицию Испании по атакам на Иран поддерживают другие страны ЕС, заявил МИД - РИА Новости, 04.03.2026
Позицию Испании по атакам на Иран поддерживают другие страны ЕС, заявил МИД
Ряд стран-членов Евросоюза разделяют позицию Испании о том, что военная операция против Ирана носит односторонний характер и не имеет международного мандата,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:03:00+03:00
2026-03-04T23:03:00+03:00
2026-03-04T23:35:00+03:00
в мире
испания
иран
сша
хосе мануэль альбарес
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e0a780325ba2b554faf8aadf169520b2.jpg
https://ria.ru/20260304/albares-2078604486.html
https://ria.ru/20260304/ispaniya-2078603406.html
испания
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_3fb863006a8cb6c7203fd3ae9fb760b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, иран, сша, хосе мануэль альбарес, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Испания, Иран, США, Хосе Мануэль Альбарес, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Позицию Испании по атакам на Иран поддерживают другие страны ЕС, заявил МИД
Альбарес: позицию Испании по Ирану поддерживают и другие страны ЕС
МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Ряд стран-членов Евросоюза разделяют позицию Испании о том, что военная операция против Ирана носит односторонний характер и не имеет международного мандата, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Ранее правительство Испании
заявляло, что военные базы Рота и Морон не используются для операций США
и Израиля
против Ирана
, поскольку, по мнению Мадрида
, речь идет об односторонних действиях без международного мандата.
"Вы не можете представить количество звонков и сообщений поддержки и солидарности, которые я получил сегодня от европейских коллег, представителей других стран и даже отдельных граждан", - сказал Альбарес
в интервью радиостанции Cadena SER
.
Министр отметил, что часть этой поддержки выражена публично. В частности, он упомянул позицию главы Евросовета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам главы испанской дипломатии, французский лидер в обращении также заявил, что военная операция против Ирана нарушает международное право.
Альбарес добавил, что свои позиции по отдельным аспектам ситуации обозначили также премьер-министр Великобритании, комментируя вопрос использования военных баз, и глава правительства Канады. Министр подчеркнул, что все больше стран разделяют подход Испании к нынешнему кризису.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.