Командир отряда "Ахмат" выпустит книгу о боях

КУРСК, 4 мар - РИА Новости. Командир одного из отрядов спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" этой весной выпустит книгу "Проклятый лес" о боях, в том числе и за Серебрянское лесничество в ЛНР, рассказал РИА Новости сам командир.

"Это книга до событий курского вторжения ВСУ , то есть до августа 2024 года, первая часть, о становлении нашего подразделения, становление в целом группы "Аида" спецназа "Ахмат" на нашем участке боевой славы, где мы сражались", - рассказал "Аид".

По его словам, в книгу можно отнести к жанру "окопной прозы", рассказывающей о судьбах бойцов, сражавшихся за Серебрянское лесничество и Белогоровку в ЛНР , а также на ряде участков в Харьковской области

"Она о павших ребятах, об операциях, успешных и менее успешных. Книга о человеке и о его пути на войне, как менялась война, как менялись мы вместе с ней, как это влияет о нас в целом", - пояснил командир.