Командир одного из отрядов спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" этой весной выпустит книгу "Проклятый лес" о боях, в том числе и за Серебрянское лесничество в ЛНР, РИА Новости, 04.03.2026
Командир отряда "Ахмат" выпустит книгу о боях
КУРСК, 4 мар - РИА Новости. Командир одного из отрядов спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" этой весной выпустит книгу "Проклятый лес" о боях, в том числе и за Серебрянское лесничество в ЛНР, рассказал РИА Новости сам командир.
"Это книга до событий курского вторжения ВСУ
, то есть до августа 2024 года, первая часть, о становлении нашего подразделения, становление в целом группы "Аида" спецназа "Ахмат" на нашем участке боевой славы, где мы сражались", - рассказал "Аид".
По его словам, в книгу можно отнести к жанру "окопной прозы", рассказывающей о судьбах бойцов, сражавшихся за Серебрянское лесничество и Белогоровку в ЛНР
, а также на ряде участков в Харьковской области
.
"Она о павших ребятах, об операциях, успешных и менее успешных. Книга о человеке и о его пути на войне, как менялась война, как менялись мы вместе с ней, как это влияет о нас в целом", - пояснил командир.
Он уточнил, что в течение всего времени писал краткие заметки в телефоне и сейчас объединил их все в книгу, которая выйдет уже весной текущего года.