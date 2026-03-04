Рейтинг@Mail.ru
Командир отряда "Ахмат" выпустит книгу о боях - РИА Новости, 04.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 04.03.2026
Командир отряда "Ахмат" выпустит книгу о боях
Командир отряда "Ахмат" выпустит книгу о боях - РИА Новости, 04.03.2026
Командир отряда "Ахмат" выпустит книгу о боях
Командир одного из отрядов спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" этой весной выпустит книгу "Проклятый лес" о боях, в том числе и за Серебрянское лесничество в ЛНР, РИА Новости, 04.03.2026
Командир отряда "Ахмат" выпустит книгу о боях

Командир отряда "Ахмат" выпустит книгу о боях за Серебрянское лесничество

Военнослужащий ведет огонь по БПЛА из пулемета "Корд"
Военнослужащий ведет огонь по БПЛА из пулемета Корд - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ведет огонь по БПЛА из пулемета "Корд". Архивное фото
КУРСК, 4 мар - РИА Новости. Командир одного из отрядов спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" этой весной выпустит книгу "Проклятый лес" о боях, в том числе и за Серебрянское лесничество в ЛНР, рассказал РИА Новости сам командир.
"Это книга до событий курского вторжения ВСУ, то есть до августа 2024 года, первая часть, о становлении нашего подразделения, становление в целом группы "Аида" спецназа "Ахмат" на нашем участке боевой славы, где мы сражались", - рассказал "Аид".
Боевая работа расчета пушки М-46 сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат МО РФ на Сумском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Туркменский спецназовец рассказал, как вступил в спецназ "Ахмат"
28 февраля, 08:20
По его словам, в книгу можно отнести к жанру "окопной прозы", рассказывающей о судьбах бойцов, сражавшихся за Серебрянское лесничество и Белогоровку в ЛНР, а также на ряде участков в Харьковской области.
"Она о павших ребятах, об операциях, успешных и менее успешных. Книга о человеке и о его пути на войне, как менялась война, как менялись мы вместе с ней, как это влияет о нас в целом", - пояснил командир.
Он уточнил, что в течение всего времени писал краткие заметки в телефоне и сейчас объединил их все в книгу, которая выйдет уже весной текущего года.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
