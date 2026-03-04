Рейтинг@Mail.ru
12:39 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/aeroport-2078427904.html
Аэропорт в Мале открыл зал ожидания для застрявших туристов
Аэропорт в Мале открыл зал ожидания для застрявших туристов
Аэропорт Мальдив в Мале открыл зал ожидания для застрявших туристов, заявил РИА Новости генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин. РИА Новости, 04.03.2026
мальдивы, мале, россия
Мальдивы, Мале, Россия
Аэропорт в Мале открыл зал ожидания для застрявших туристов

РИА Новости: Аэропорт Мальдив открыл зал ожидания для застрявших туристов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании Etihad Airways в аэропорту Мале
Самолет Airbus A320 авиакомпании Etihad Airways в аэропорту Мале - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320 авиакомпании Etihad Airways в аэропорту Мале. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар - РИА Новости. Аэропорт Мальдив в Мале открыл зал ожидания для застрявших туристов, заявил РИА Новости генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин.
Ранее он сообщал, что на островах Мальдивского архипелага в связи с событиями на Ближнем Востоке застряли не менее 50 россиян.
"Руководство аэропорта переоформило VIP-зону внутреннего аэропорта под место ожидания туристов. Там выдается вода, бесплатное питание. В связи с форс-мажорными обстоятельствами авиакомпании не могут предоставить отели. Со своей стороны, мы рекомендуем снять недорогие гостиницы в столичном регионе Мальдив до нормализации ситуации", - отметил он.
Идамкин добавил, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами застрявшие туристы вынуждены либо ожидать нормализации авиасообщения, либо искать возможность возвращения в Россию через страны, не затронутые конфликтом.
"Для вывоза туристов, которые имеют стыковочные билеты через страны Персидского залива, авиакомпаниям этих стран надо в первую очередь разгрузить свои аэропорты, где застряли тысячи человек. По примерным оценкам, на это может уйти минимум три дня", - добавил он.
Район Вест-Бэй города Доха - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер
3 марта, 23:58
 
МальдивыМалеРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
