Аэропорт в Мале открыл зал ожидания для застрявших туристов

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар - РИА Новости. Аэропорт Мальдив в Мале открыл зал ожидания для застрявших туристов, заявил РИА Новости генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин.
Ранее он сообщал, что на островах Мальдивского архипелага в связи с событиями на Ближнем Востоке застряли не менее 50 россиян.
"Руководство аэропорта переоформило VIP-зону внутреннего аэропорта под место ожидания туристов. Там выдается вода, бесплатное питание. В связи с форс-мажорными обстоятельствами авиакомпании не могут предоставить отели. Со своей стороны, мы рекомендуем снять недорогие гостиницы в столичном регионе Мальдив до нормализации ситуации", - отметил он.
Идамкин добавил, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами застрявшие туристы вынуждены либо ожидать нормализации авиасообщения, либо искать возможность возвращения в Россию через страны, не затронутые конфликтом.
"Для вывоза туристов, которые имеют стыковочные билеты через страны Персидского залива, авиакомпаниям этих стран надо в первую очередь разгрузить свои аэропорты, где застряли тысячи человек. По примерным оценкам, на это может уйти минимум три дня", - добавил он.