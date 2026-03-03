На Дальнем Востоке и в Сибири смогут увидеть лунное затмение

КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Жители Дальнего Востока и Сибири смогут наблюдать лунное затмение, которое состоится 3 марта, без специальной техники, для наблюдений достаточно обратить взгляд на восток, откуда появляется спутник Земли, сообщил РИА Новости руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков.

Руководитель обсерватории подчеркнул, что "кровавая Луна" в марте 2026 года станет единственным полным лунным затмением в этом году, когда Луна окрасится в насыщенный красный цвет. Следующее подобное событие произойдет лишь в 2028 году.