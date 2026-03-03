https://ria.ru/20260303/zhiteli-2078138181.html
На Дальнем Востоке и в Сибири смогут увидеть лунное затмение
На Дальнем Востоке и в Сибири смогут увидеть лунное затмение - РИА Новости, 03.03.2026
На Дальнем Востоке и в Сибири смогут увидеть лунное затмение
Жители Дальнего Востока и Сибири смогут наблюдать лунное затмение, которое состоится 3 марта, без специальной техники, для наблюдений достаточно обратить взгляд
На Дальнем Востоке и в Сибири смогут увидеть лунное затмение
РИА Новости: жители Дальнего Востока и Сибири смогут увидеть лунное затмение
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Жители Дальнего Востока и Сибири смогут наблюдать лунное затмение, которое состоится 3 марта, без специальной техники, для наблюдений достаточно обратить взгляд на восток, откуда появляется спутник Земли, сообщил РИА Новости руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков.
"Мартовское полнолуние традиционно называют Луной
Червя. В этом году оно совпадает с полным лунным затмением, поэтому его можно назвать "Кровавой Луной Червя". В момент полной фазы Луна будет находиться в созвездии Льва
… Для жителей России
проживающих к востоку от Красноярска
условия для наблюдений более благоприятны и чем дальше на восток, тем лучше. Смотреть надо на восток. Можно обойтись без специального оборудования", - сказал Сергей Веселков.
Руководитель обсерватории подчеркнул, что "кровавая Луна" в марте 2026 года станет единственным полным лунным затмением в этом году, когда Луна окрасится в насыщенный красный цвет. Следующее подобное событие произойдет лишь в 2028 году.
Лунное затмение начнется вечером во вторник с 19.30 (14.30 мск). Наблюдать его смогут жители Дальнего Востока
и Восточной Сибири
, поскольку Луна станет видна на небосклоне в западных частях России, когда она выйдет из тени Земли
.