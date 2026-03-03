Рейтинг@Mail.ru
В Черном море зафиксировали повторные толчки в 23 километрах от Сочи - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 03.03.2026 (обновлено: 17:20 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/zemletryasenie-2078244847.html
В Черном море зафиксировали повторные толчки в 23 километрах от Сочи
В Черном море зафиксировали повторные толчки в 23 километрах от Сочи - РИА Новости, 03.03.2026
В Черном море зафиксировали повторные толчки в 23 километрах от Сочи
Повторные толчки магнитудой 4,5 произошли в море в 23 километрах от Сочи, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:49:00+03:00
2026-03-03T17:20:00+03:00
происшествия
сочи
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032378449.html
сочи
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, черное море
Происшествия, Сочи, Черное море
В Черном море зафиксировали повторные толчки в 23 километрах от Сочи

В Черном море в 23 км от побережья Сочи зафиксировали повторные толчки

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 3 мар – РИА Новости. Повторные толчки магнитудой 4,5 произошли в море в 23 километрах от Сочи, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
Эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,4, произошедшего во вторник днем, также располагался в акватории моря в 23 километрах от Сочи. Интервал между двумя землетрясениями составил около часа. Глава Сочи сообщал, что подземные толчки ощущались в нескольких районах курорта, пострадавших и разрушений в городе нет.
"В 16:05 произошли повторные толчки в акватории Чёрного моря на удалении 23 км от сочинского побережья. Сейсмологи сообщают о магнитуде 4,5 балла. Обращений от жителей не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске, 30 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Крупные землетрясения в России в 2020-2025 годах
30 июля 2025, 14:48
 
ПроисшествияСочиЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала