В Черном море зафиксировали повторные толчки в 23 километрах от Сочи
В Черном море зафиксировали повторные толчки в 23 километрах от Сочи
Повторные толчки магнитудой 4,5 произошли в море в 23 километрах от Сочи, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 03.03.2026
