Зеленский набросился на Кличко из-за ситуации в Киеве - РИА Новости, 03.03.2026
19:43 03.03.2026 (обновлено: 22:57 03.03.2026)
Зеленский набросился на Кличко из-за ситуации в Киеве
Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко ответственностью в случае провала подготовки к следующей зиме, его слова передает "Новости.live". РИА Новости, 03.03.2026
Зеленский набросился на Кличко из-за ситуации в Киеве

Зеленский заявил, что Кличко ответит по закону за ситуацию с энергетикой в Киеве

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко ответственностью в случае провала подготовки к следующей зиме, его слова передает "Новости.live".
"Какая будет ответственность? Будет видно, но очевидно, что в рамках законодательства", — сказал он в ответ на вопрос журналиста.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Зеленский выпрашивает помощь у стран Ближнего Востока на фоне конфликта
Вчера, 19:37
Зеленский также заявил, что городские власти не должны действовать в "последний момент", и упрекнул Киев в том, что другие области уже демонстрируют примеры "эффективной координации между областными и городскими властями". По мнению главы киевского режима, столица должна учиться этому опыту и работать более активно.

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
В конце января в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Зеленский и Кличко устроили перепалку из-за произошедшего в Киеве
Вчера, 18:14
 
