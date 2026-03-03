Зеленский набросился на Кличко из-за ситуации в Киеве

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко ответственностью в случае провала подготовки к следующей зиме, его слова передает "Новости.live".
"Какая будет ответственность? Будет видно, но очевидно, что в рамках законодательства", — сказал он в ответ на вопрос журналиста.
Зеленский также заявил, что городские власти не должны действовать в "последний момент", и упрекнул Киев в том, что другие области уже демонстрируют примеры "эффективной координации между областными и городскими властями". По мнению главы киевского режима, столица должна учиться этому опыту и работать более активно.
Энергетический кризис на Украине
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
В конце января в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области.