Зеленский выпрашивает помощь у стран Ближнего Востока на фоне конфликта

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский выпрашивает ракеты Patriot у стран Ближнего Востока, где сейчас и так обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, и требует содействия в достижении перемирия на Украине, взамен предлагает некие перехватчики дронов.