МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский выпрашивает ракеты Patriot у стран Ближнего Востока, где сейчас и так обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, и требует содействия в достижении перемирия на Украине, взамен предлагает некие перехватчики дронов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится киевский режим, неприемлемо для России с учетом вероятности его использования для перевооружения Украины.
Зеленский стал выдвигать условия, при которых готов помочь странам Ближнего Востока. Он хочет, чтобы эти страны договорились о прекращении огня на Украине или отдали Киеву ракеты Patriot. Взамен Зеленский предложил некие перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве.
"У нас дефицит Pac-3. Если мы говорим об оружии во время войны, которого у нас дефицит, то Pac-3 ракеты, если они нам дадут, мы дадим перехватчики", - сказал Зеленский, комментарий которого опубликовало украинское издание "Новости.LIVE".