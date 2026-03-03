Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выпрашивает помощь у стран Ближнего Востока на фоне конфликта - РИА Новости, 03.03.2026
19:37 03.03.2026
Зеленский выпрашивает помощь у стран Ближнего Востока на фоне конфликта
Зеленский выпрашивает помощь у стран Ближнего Востока на фоне конфликта - РИА Новости, 03.03.2026
Зеленский выпрашивает помощь у стран Ближнего Востока на фоне конфликта
Владимир Зеленский выпрашивает ракеты Patriot у стран Ближнего Востока, где сейчас и так обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, и... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
ближний восток
украина
россия
сергей лавров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ближний восток
украина
россия
в мире, ближний восток, украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Ближний Восток, Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский выпрашивает помощь у стран Ближнего Востока на фоне конфликта

Зеленский просит помощь у стран Ближнего Востока на фоне конфликта в регионе

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский выпрашивает ракеты Patriot у стран Ближнего Востока, где сейчас и так обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, и требует содействия в достижении перемирия на Украине, взамен предлагает некие перехватчики дронов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится киевский режим, неприемлемо для России с учетом вероятности его использования для перевооружения Украины.
Зеленский стал выдвигать условия, при которых готов помочь странам Ближнего Востока. Он хочет, чтобы эти страны договорились о прекращении огня на Украине или отдали Киеву ракеты Patriot. Взамен Зеленский предложил некие перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве.
Во вторник Зеленский уже выпрашивал перемирие, в тот раз у европейских стран - в обмен на восстановления нефтепровода "Дружба", по которому нефть поступает в Словакию и Венгрию.
"У нас дефицит Pac-3. Если мы говорим об оружии во время войны, которого у нас дефицит, то Pac-3 ракеты, если они нам дадут, мы дадим перехватчики", - сказал Зеленский, комментарий которого опубликовало украинское издание "Новости.LIVE".
