Зеленский и Кличко устроили перепалку из-за произошедшего в Киеве

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО упрекнул мэра Киева Виталия Кличко в недостаточной подготовке к прошедшей и следующей зиме, пишет "Страна.ua".
"Киеву предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов. На сегодняшний день Киев был не готов — как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждое задание", — цитирует издание слова Зеленского.
В свою очередь, Кличко опроверг это заявление и в ответ обрушился с критикой на главу киевского режима.
"К сожалению, сегодня нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать. Потому что в общий бюджет помощи страны городам в реализации планов устойчивости правительство Киев не включило", — заявил он.
Мэр Киева также обвинил Зеленского в предвзятом отношении к властям столицы и отметил, что ситуация "снова не обходится без политики".
Энергетический кризис на Украине
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
В конце января в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблем в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области.
