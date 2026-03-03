Зеленский и Кличко устроили перепалку из-за произошедшего в Киеве

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО упрекнул мэра Киева Виталия Кличко в недостаточной подготовке к прошедшей и следующей зиме, пишет "Страна.ua".

"Киеву предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов. На сегодняшний день Киев был не готов — как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждое задание", — цитирует издание слова Зеленского

В свою очередь, Кличко опроверг это заявление и в ответ обрушился с критикой на главу киевского режима.

"К сожалению, сегодня нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать. Потому что в общий бюджет помощи страны городам в реализации планов устойчивости правительство Киев не включило", — заявил он.

Мэр Киева также обвинил Зеленского в предвзятом отношении к властям столицы и отметил, что ситуация "снова не обходится без политики".

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.

Глава правления " Укрэнерго " Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.