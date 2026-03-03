Зеленский заявил, что не уверен насчет участия в выборах на Украине

РИМ, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не уверен, будет ли выдвигать свою кандидатуру на возможных будущих выборах на Украине.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera он выступил с утверждением, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта. В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом по соглашению о завершении конфликта. При этом он допустил, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.
«
"И я совсем не уверен, что буду баллотироваться", - заявил Зеленский, отвечая на прямой вопрос издания.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения. Зеленский постоянно просит о прекращении огня, в частности, ранее он назвал перемирие условием проведения выборов.