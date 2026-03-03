Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что не уверен насчет участия в выборах на Украине - РИА Новости, 03.03.2026
11:53 03.03.2026
Зеленский заявил, что не уверен насчет участия в выборах на Украине
Владимир Зеленский заявил, что не уверен, будет ли выдвигать свою кандидатуру на возможных будущих выборах на Украине. РИА Новости, 03.03.2026
Зеленский заявил, что не уверен насчет участия в выборах на Украине

Corriere della Sera: Зеленский сомневается в участии в выборах на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
РИМ, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не уверен, будет ли выдвигать свою кандидатуру на возможных будущих выборах на Украине.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera он выступил с утверждением, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта. В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом по соглашению о завершении конфликта. При этом он допустил, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.
"И я совсем не уверен, что буду баллотироваться", - заявил Зеленский, отвечая на прямой вопрос издания.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения. Зеленский постоянно просит о прекращении огня, в частности, ранее он назвал перемирие условием проведения выборов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп показал России, что делать с Зеленским. Зеленский согласен
2 марта, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
