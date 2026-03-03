https://ria.ru/20260303/zelenskij-2078111570.html
Зеленский выпрашивает перемирие в обмен на нефть по "Дружбе"
Зеленский выпрашивает перемирие в обмен на нефть по "Дружбе" - РИА Новости, 03.03.2026
Зеленский выпрашивает перемирие в обмен на нефть по "Дружбе"
Владимир Зеленский вновь выпрашивает перемирие, на этот раз - в обмен на восстановления нефтепровода "Дружба", по которому нефть поступает в Словакию и Венгрию. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:20:00+03:00
в мире
словакия
украина
киев
владимир зеленский
мирный план сша по украине
Зеленский выпрашивает перемирие в обмен на нефть по "Дружбе"
Зеленский выпрашивает перемирие в обмен на восстановление нефтепровода «Дружба»