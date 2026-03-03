Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выпрашивает перемирие в обмен на нефть по "Дружбе" - РИА Новости, 03.03.2026
10:20 03.03.2026
Зеленский выпрашивает перемирие в обмен на нефть по "Дружбе"
Владимир Зеленский вновь выпрашивает перемирие, на этот раз - в обмен на восстановления нефтепровода "Дружба", по которому нефть поступает в Словакию и Венгрию.
в мире
словакия
украина
киев
владимир зеленский
мирный план сша по украине
в мире, словакия, украина, киев, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Словакия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
РИМ, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь выпрашивает перемирие, на этот раз - в обмен на восстановления нефтепровода "Дружба", по которому нефть поступает в Словакию и Венгрию.
"Я объяснил это (премьер-министру Словакии Роберту) Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня", - сказал Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Украина неоднократно переносила сроки возобновления поставок нефти по названному нефтепроводу. В конце февраля премьер Словакии заявлял, что Киев планирует восстановить транзит 3 марта. Позднее словацкий телеканал ТА3 сообщил, что Киев снова сдвинул срок восстановления поставок нефти.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод " Дружба " функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
