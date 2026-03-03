Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине

РИМ, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта, а не после перемирия.
"Настоящий вопрос в том: когда мы сможем провести выборы? Они, безусловно, состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия", - заявил Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения. Зеленский постоянно просит о прекращении огня, в частности, ранее он назвал перемирие условием проведения выборов
В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом. При этом он допустил, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.
