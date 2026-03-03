Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине

РИМ, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта, а не после перемирия.

В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом. При этом он допустил, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.