Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине
09:46 03.03.2026
Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта, а не после перемирия. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
сша
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
РИМ, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта, а не после перемирия.
«
"Настоящий вопрос в том: когда мы сможем провести выборы? Они, безусловно, состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия", - заявил Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения. Зеленский постоянно просит о прекращении огня, в частности, ранее он назвал перемирие условием проведения выборов
В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом. При этом он допустил, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
