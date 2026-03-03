Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пожаловался на операцию США и Израиля против Ирана
08:42 03.03.2026 (обновлено: 08:54 03.03.2026)
Зеленский пожаловался на операцию США и Израиля против Ирана
Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.
2026
Зеленский пожаловался на операцию США и Израиля против Ирана

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский . Архивное фото
РИМ, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.
"У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В коротком фрагменте интервью, которое выйдет во вторник утром, Зеленский также поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США. "Думаю, что нанесение ударов по иранским военным целям было правильным решением", - сказал Зеленский.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Зеленский предложил странам Ближнего Востока обмениваться с Киевом оружием
