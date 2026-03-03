https://ria.ru/20260303/zelenskij-2078087577.html
Зеленский пожаловался на операцию США и Израиля против Ирана
Зеленский пожаловался на операцию США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Зеленский пожаловался на операцию США и Израиля против Ирана
Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T08:42:00+03:00
2026-03-03T08:42:00+03:00
2026-03-03T08:54:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
владимир зеленский
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, владимир зеленский, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Владимир Зеленский, Военная операция США и Израиля против Ирана
Зеленский пожаловался на операцию США и Израиля против Ирана
Зеленский: у Киева могут быть трудности с оружием из-за ситуации вокруг Ирана