https://ria.ru/20260303/zatmenie-2078294120.html
В Таиланде произошло полное затмение "кровавой" луны
В Таиланде произошло полное затмение "кровавой" луны - РИА Новости, 03.03.2026
В Таиланде произошло полное затмение "кровавой" луны
Полное лунное затмение наблюдалось вечером во вторник вечером по местному времени в Таиланде, на входе и выходе из затмения луна окрасилась в "кровавый" цвет и... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:32:00+03:00
2026-03-03T19:32:00+03:00
2026-03-03T19:37:00+03:00
таиланд
в мире
луна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078294437_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_1b18a16514fed01cdb2e04ad9cd9c2a0.jpg
https://ria.ru/20260302/zatmenie-2077864251.html
таиланд
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078294437_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_7695ba43c9a6424a430caeb864d4b9ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, в мире, луна
В Таиланде произошло полное затмение "кровавой" луны
РИА Новости: полное затмение кровавой луны наблюдалось в Таиланде
БАНГКОК, 3 мар - РИА Новости. Полное лунное затмение наблюдалось вечером во вторник вечером по местному времени в Таиланде, на входе и выходе из затмения луна окрасилась в "кровавый" цвет и была видна невооруженным глазом, передает корреспондент РИА Новости.
Основная фаза затмения наблюдалась с 18.04 до 19.05 по местному времени (с 14.04 до 15.05 мск). Лучше всего рассмотреть луну можно было, начиная с 18.15 (14.15 мск).
Следующее полное лунное затмение ожидается только в новогоднюю ночь с 31 декабря 2028 года на 1 января 2029 года. По данным Национального института астрономических исследований Таиланда (NARIT), оно так же продлится около часа.
Во вторник в Таиланде
отмечается первый из пяти больших буддистских праздников – день Макха Буча. Праздник связан с проповедью Будды для 1250 учеников. В этот день буддисты празднуют создание идеальной и образцовой общины.