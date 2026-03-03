В Таиланде произошло полное затмение "кровавой" луны

БАНГКОК, 3 мар - РИА Новости. Полное лунное затмение наблюдалось вечером во вторник вечером по местному времени в Таиланде, на входе и выходе из затмения луна окрасилась в "кровавый" цвет и была видна невооруженным глазом, передает корреспондент РИА Новости.

Основная фаза затмения наблюдалась с 18.04 до 19.05 по местному времени (с 14.04 до 15.05 мск). Лучше всего рассмотреть луну можно было, начиная с 18.15 (14.15 мск).

Следующее полное лунное затмение ожидается только в новогоднюю ночь с 31 декабря 2028 года на 1 января 2029 года. По данным Национального института астрономических исследований Таиланда (NARIT), оно так же продлится около часа.