Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде произошло полное затмение "кровавой" луны - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 03.03.2026 (обновлено: 19:37 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/zatmenie-2078294120.html
В Таиланде произошло полное затмение "кровавой" луны
В Таиланде произошло полное затмение "кровавой" луны - РИА Новости, 03.03.2026
В Таиланде произошло полное затмение "кровавой" луны
Полное лунное затмение наблюдалось вечером во вторник вечером по местному времени в Таиланде, на входе и выходе из затмения луна окрасилась в "кровавый" цвет и... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T19:32:00+03:00
2026-03-03T19:37:00+03:00
таиланд
в мире
луна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078294437_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_1b18a16514fed01cdb2e04ad9cd9c2a0.jpg
https://ria.ru/20260302/zatmenie-2077864251.html
таиланд
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078294437_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_7695ba43c9a6424a430caeb864d4b9ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, в мире, луна
Таиланд, В мире, Луна
В Таиланде произошло полное затмение "кровавой" луны

РИА Новости: полное затмение кровавой луны наблюдалось в Таиланде

© REUTERS / Chalinee ThirasupaПолное лунное затмение в Бангкоке, Таиланд. 3 марта 2026
Полное лунное затмение в Бангкоке, Таиланд. 3 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Chalinee Thirasupa
Полное лунное затмение в Бангкоке, Таиланд. 3 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 3 мар - РИА Новости. Полное лунное затмение наблюдалось вечером во вторник вечером по местному времени в Таиланде, на входе и выходе из затмения луна окрасилась в "кровавый" цвет и была видна невооруженным глазом, передает корреспондент РИА Новости.
Основная фаза затмения наблюдалась с 18.04 до 19.05 по местному времени (с 14.04 до 15.05 мск). Лучше всего рассмотреть луну можно было, начиная с 18.15 (14.15 мск).
Следующее полное лунное затмение ожидается только в новогоднюю ночь с 31 декабря 2028 года на 1 января 2029 года. По данным Национального института астрономических исследований Таиланда (NARIT), оно так же продлится около часа.
Во вторник в Таиланде отмечается первый из пяти больших буддистских праздников – день Макха Буча. Праздник связан с проповедью Будды для 1250 учеников. В этот день буддисты празднуют создание идеальной и образцовой общины.
Полное лунное затмение - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Астроном рассказал, где в России можно будет увидеть "кровавую Луну"
2 марта, 12:46
 
ТаиландВ миреЛуна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала