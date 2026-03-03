Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение, а также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.