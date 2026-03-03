Сегодня исполняется 60 лет человеку, которого знают все, но о котором на самом деле знают очень мало.

К своему круглому юбилею российский премьер подошел с репутацией, которая на коллективном Западе вызывает беспомощную ненависть — как к очкастому ботанику, который прошел на единственное бюджетное место в универе, о котором вы мечтали.

Забавно, что фактические достижения Мишустина на посту как главы ФНС , так и главы правительства почти всеми признаются, хотя и через губу, но это — совершенно неправильные и вредные с точки зрения наших недругов достижения.

По мнению Deutsche Welle*, Мишустин — "карьерный бюрократ", пришедший из ФНС, где он внедрил "техноавторитарные системы слежки за транзакциями" и боролся с "грязными данными". Это, конечно, очень-очень плохо.

"Голос Америки"* обвинил Мишустина в "отсутствии политических амбиций": "Он не принадлежит ни к одной политической партии и предпочитает говорить об инновациях".

В Reuters к российскому премьеру свои претензии: "Мишустин столкнулся лицом к лицу с чрезвычайно сложными условиями по адаптации экономики России к западным санкциям и целями, поставленными Путиным, но он справился". И при этом он "фокусируется на сроках и задачах".

Американское онлайн-издание The Bell* описывает правительство Мишустина как "идеальное технократическое правительство без собственной повестки", причем сам нехороший Мишустин "ничего не заявляет о войне, а вместо этого сосредоточился на работе".

Финальный обвинительный вердикт вынес мозговой центр Jordan Center for the Advanced Study of Russia: "Вместо того чтобы его запомнили великим реформатором, Мишустин, скорее всего, войдет в историю как человек, который смазал убийственную машину войны".

До эффективного смазывания "машины войны" Михаил Мишустин так же эффективно смазывал Федеральную налоговую службу, которую он возглавлял с 2010 по 2020 год.

По образованию Мишустин — инженер-системотехник и инженер-исследователь ("Станкин", специальность "системы автоматизированного проектирования"), вдобавок доктор экономических наук, и поэтому ФНС сначала не поняла, что произошло, а потом было поздно.

За время работы Мишустина в российской налоговой службе поступления в госбюджет увеличились почти вдвое (без увеличения ставок), а процесс уплаты налогов для налогоплательщиков стал кардинально удобнее. Один пример: после введения системы "Мой налог" для самозанятых всего за год количество пользователей выросло до одного миллиона, а сейчас ею пользуются уже 15 миллионов человек.

Одно это уже серьезное достижение, но Михаил Мишустин — человек упорный и увлеченный, под его руководством также были запущены такие системы, как "Личный кабинет налогоплательщика", онлайн-кассы, маркировка товаров RFID-метками, единый реестр ЗАГС (основа для единого реестра населения Российской Федерации), налог на электронные услуги, которые оказывают иностранные производители программного обеспечения в Российской Федерации, автоматизированная система контроля за возмещением налога на добавленную стоимость (позволяет в автоматическом режиме проверять все цепочки уплаты НДС всеми контрагентами), строительство ЦОДов ФНС, АИС "Налог-3" и многое, многое другое. Интересно, что благодаря цифровизации ФНС сократила число проверок бизнеса вдвое, и в России демонстраций по этому поводу нет.

И все это — без 1937 года. Как с удивлением написал Фонд Карнеги* про Мишустина, "образ всемогущего инспектора увеличил управляемость и собираемость налогов без репрессий". А так хотелось!

Переход Михаила Мишустина на пост главы правительства в 2020 году был воспринят на Западе с большим беспокойством — и эти опасения оправдались с лихвой и хвостиком.

Понятно, что не лично Мишустин бурил, копал, клепал, варил и молотил все это время, но роль личности руководителя в истории показывает, что молочение и колочение происходят гораздо лучше, когда цели и процесс поставлены правильно.

Нет смысла расписывать все достижения Михаила Мишустина в качестве премьера, потому что это очень долго. Достаточно упомянуть недавний отчет главы правительства России перед Государственной думой, где был обозначен главный результат: нашим противникам не удалось убить нашу экономику, заставить остановить развитие и перейти на жесткие военные рельсы.

Хотя Мишустин признал, что было очень сложно (это мягко говоря), рост экономики за прошлый год составил один процент, а за три года — десять; рост промышленного производства — 1,3 процента; рост несырьевого неэнергетического экспорта — 9,5 процента (почти 13 триллионов рублей); безработица достигла рекордно низкого показателя в 2,3 процента и так далее и тому подобное.

Как с удивлением написал журнал The European Conservative: "На четвертую годовщину войны на Украине Брюсселе все чаще звучит очевидный вопрос: действительно ли санкции против России оказались эффективными? Последние данные указывают на реальность, отличную от официального нарратива".

Так в чем загадка "карьерного технократа", которого так ненавидят на Западе?

Если провести семантико-психологический анализ всех выступлений и интервью Мишустина, в глаза бросается следующее: в его речи преобладают термины действия — "построить", "запустить", "обеспечить", "ускорить", "выделить", "принять меры" и "поддержать", а также рамка результата — "чтобы люди почувствовали изменения", "это позволит" и "должно привести к".

Поздравляя российского премьера с юбилеем, можно быть уверенным в одном: все задачи будут выполнены.

А это подарок, которого на Западе боятся больше всего.