15:53 03.03.2026 (обновлено: 16:03 03.03.2026)
Захарова рассказала о шагах России для прекращения боев на Ближнем Востоке
в мире
россия
ближний восток
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
сша
в мире, россия, ближний восток, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Россия, Ближний Восток, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
Захарова рассказала о шагах России для прекращения боев на Ближнем Востоке

Захарова: РФ использует дипломатию для урегулирования на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предпринимает дипломатические усилия для прекращения боевых действий на Ближнем Востоке, исходя из того, что альтернативы дипломатии нет.
"Российская сторона неоднократно заявляла, что есть возможности, и мы будем использовать этот (дипломатический - ред.) инструментарий... Встречи, переговоры ведутся, усилия предпринимаются. Мы исходим из того, что альтернативы (переговорам - ред.) нет", - заявила она в интервью телеканалу РБК.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
