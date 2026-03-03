Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила на вопрос о доверии к США в свете ситуации с Ираном - РИА Новости, 03.03.2026
02:38 03.03.2026
Захарова ответила на вопрос о доверии к США в свете ситуации с Ираном
Захарова ответила на вопрос о доверии к США в свете ситуации с Ираном - РИА Новости, 03.03.2026
Захарова ответила на вопрос о доверии к США в свете ситуации с Ираном
Ставку стоит делать на свои национальные интересы и действовать, исходя из этого, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T02:38:00+03:00
2026-03-03T02:38:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
вашингтон (штат)
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
Захарова ответила на вопрос о доверии к США в свете ситуации с Ираном

Захарова заявила, что России стоит делать ставку на свои национальные интересы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ставку стоит делать на свои национальные интересы и действовать, исходя из этого, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о доверии к США в свете ситуации с Ираном.
В эфире радио "Комсомольская правда" дипломату задали вопрос о том, стоит ли доверять США после того, как Вашингтон вел переговоры с Ираном, но начал вместе с Израилем боевые действия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Захарова: все удары США за последние 30 лет основывались на ложных причинах
2 марта, 21:40
"Стоит делать ставку на свои собственные национальные интересы и, исходя из этого, предпринимать соответствующие шаги. Вот это делать стоит", - сказала Мария Захарова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Мария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
