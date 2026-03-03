Захарова ответила на вопрос о доверии к США в свете ситуации с Ираном

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ставку стоит делать на свои национальные интересы и действовать, исходя из этого, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о доверии к США в свете ситуации с Ираном.
В эфире радио "Комсомольская правда" дипломату задали вопрос о том, стоит ли доверять США после того, как Вашингтон вел переговоры с Ираном, но начал вместе с Израилем боевые действия.
"Стоит делать ставку на свои собственные национальные интересы и, исходя из этого, предпринимать соответствующие шаги. Вот это делать стоит", - сказала Мария Захарова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
