Умер художник-иллюстратор Дмитрий Захаров

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Художник-иллюстратор "Вечерней Москвы" и "Русского Newsweek" Дмитрий Захаров скончался 1 марта, ему было 63 года, сообщили РИА Новости в его окружении.

"Дмитрий Захаров, один из художников, делал иллюстрации, графики для газеты "Вечерняя Москва", скончался в воскресенье вечером", - сказал собеседник агентства.