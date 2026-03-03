Умер художник-иллюстратор Дмитрий Захаров

https://ria.ru/20260303/zaharov-2078292827.html
Художник-иллюстратор "Вечерней Москвы" и "Русского Newsweek" Дмитрий Захаров скончался 1 марта, ему было 63 года, сообщили РИА Новости в его окружении. РИА Новости, 03.03.2026
Умер художник-иллюстратор «Вечерней Москвы» Дмитрий Захаров
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Художник-иллюстратор "Вечерней Москвы" и "Русского Newsweek" Дмитрий Захаров скончался 1 марта, ему было 63 года, сообщили РИА Новости в его окружении.
"Дмитрий Захаров, один из художников, делал иллюстрации, графики для газеты "Вечерняя Москва", скончался в воскресенье вечером", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что Захаров был художником отдела инфографики газеты "Вечерняя Москва" и работал там более десяти лет. До этого Захаров работал в арт-дирекции журнала "Русский Newsweek".