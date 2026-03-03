На ЗАЭС прокомментировали ночной обстрел жилого дома в Энергодаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Ночной артиллерийский удар ВСУ по жилой застройке Энергодара является попыткой оказать психологическое давление на атомщиков и сотрудников ЗАЭС, сообщила пресс-служба станции.
Глава города Максим Пухов ранее сообщил, что ночью произошел артобстрел жилого дома в Энергодаре, один человек пострадал, повреждения получили многоквартирный дом и автомобили.
"Сегодня ночью киевский режим совершил очередной циничный акт агрессии в отношении мирного населения города-спутника Запорожской АЭС. Удар был нанесен по жилой застройке, в результате чего повреждены многоквартирные дома и автомобили. Данные действия формально не нарушили локальный режим тишины, который был объявлен для восстановления работоспособности высоковольтной линии "Ферросплавная-1". Однако очевидно, что целью атаки была попытка оказать колоссальное психологическое давление на жителей города, на атомщиков и на специалистов, которые прямо сейчас ведут ремонтные работы", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале станции.
