Юрист рассказал о наказании за появление голым у окна или на балконе - РИА Новости, 03.03.2026
20:37 03.03.2026
Юрист рассказал о наказании за появление голым у окна или на балконе
Юрист рассказал о наказании за появление голым у окна или на балконе
Сосед, появившийся голым на балконе или у окна своей квартиры, может получить срок, если действовал намеренно, привлекая внимание, заявил юрист и правозащитник...
2026-03-03T20:37:00+03:00
2026-03-03T20:37:00+03:00
Юрист рассказал о наказании за появление голым у окна или на балконе

Юрист Салкин: голый человек может получить срок, если действовал намеренно

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сосед, появившийся голым на балконе или у окна своей квартиры, может получить срок, если действовал намеренно, привлекая внимание, заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин.
"Сам по себе факт того, что человек появился у окна обнаженным, как правило, ненаказуем. В своей квартире вы вправе находиться как угодно, в одежде или без нее. Другое дело, если человек у окна демонстрирует сексуальные действия или действует демонстративно, сам привлекает внимание, рассчитывая, что его увидят, особенно несовершеннолетние. В таких случаях это обычно оценивают как развратные действия с наказанием вплоть до лишения свободы до трех лет, а при квалифицирующих признаках - строже", - сказал в беседе с интернет-изданием NEWS.ru Салкин.
Юрист также отметил, что фотографирование соседа в квартире, а тем более публикация таких изображений в домовом чате, является вмешательством в частную жизнь. По его словам, это подпадает под действие статьи 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), предусматривающей штраф до 200 тысяч рублей, а в некоторых случаях - и лишение свободы до двух лет.
Салкин добавил, что, кроме уголовной, за подобные действия предусмотрена и гражданско-правовая ответственность, позволяющая требовать компенсации морального вреда.
Человек открывает дверь в квартиру - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Россиянам рассказали, куда жаловаться на антисанитарию у соседей
