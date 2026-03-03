https://ria.ru/20260303/yurist-2078307013.html
Юрист рассказал о наказании за появление голым у окна или на балконе
Юрист Салкин: голый человек может получить срок, если действовал намеренно
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сосед, появившийся голым на балконе или у окна своей квартиры, может получить срок, если действовал намеренно, привлекая внимание, заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин.
"Сам по себе факт того, что человек появился у окна обнаженным, как правило, ненаказуем. В своей квартире вы вправе находиться как угодно, в одежде или без нее. Другое дело, если человек у окна демонстрирует сексуальные действия или действует демонстративно, сам привлекает внимание, рассчитывая, что его увидят, особенно несовершеннолетние. В таких случаях это обычно оценивают как развратные действия с наказанием вплоть до лишения свободы до трех лет, а при квалифицирующих признаках - строже", - сказал в беседе с интернет-изданием NEWS.ru
Салкин.
Юрист также отметил, что фотографирование соседа в квартире, а тем более публикация таких изображений в домовом чате, является вмешательством в частную жизнь. По его словам, это подпадает под действие статьи 137 УК РФ
("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), предусматривающей штраф до 200 тысяч рублей, а в некоторых случаях - и лишение свободы до двух лет.
Салкин добавил, что, кроме уголовной, за подобные действия предусмотрена и гражданско-правовая ответственность, позволяющая требовать компенсации морального вреда.