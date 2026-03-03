Премьер-министру — 60. Михаил Мишустин отмечает юбилей

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве в семье, связанной с авиацией. Школу окончил в подмосковной Лобне.
Будущий премьер писал стихи, увлекался игрой на гитаре и хоккеем. Впоследствии спорт и музыка остались его неизменными хобби.
На фото: Мишустин в хоккейном матче Россия — Словакия с участием политиков, артистов и ветеранов хоккея в рамках благотворительной акции "Под флагом Добра!"
После школы Мишустин поступил в Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"). В 1989 году получил диплом инженера-системотехника.
Первым местом работы для Мишустина стал Международный компьютерный клуб. В 1998-м он перешел на госслужбу, получив должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России, а спустя некоторое время — замминистра по налогам и сборам.
На фото: Мишустин во время посещения завода по изготовлению каркасов кабин ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах, 2021
В 2004 году Мишустин занял пост руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. В 2007-м возглавил Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами.
На фото: Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин на выставке "Инфоком-2006"
В 2010 году Мишустина назначили главой Федеральной налоговой службы. Под его руководством ведомство превратилась в одну из самых передовых в технологическом плане государственных организаций.
В январе 2020 года указом президента Михаил Мишустин занял должность председателя правительства России.
За время его работы на посту премьера страна столкнулась с серьезными вызовами — пандемией, эскалацией конфликта на Украине и санкциями стран Запада.
Несмотря на сложности, российская экономика под руководством Мишустина не только выстояла, но и показала положительную динамику — с 2020 по 2024 год ВВП вырос на 9,6 процента.
На фото: Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине, 2025
Кабинет министров под руководством Мишустина принял комплекс мер по оказанию помощи малому и среднему бизнесу, развитию инфраструктурных объектов и внедрению цифровых технологий в экономику.
На фото: Мишустин принимает участие во Всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Сейчас правительство сконцентрировано на стимулировании внутреннего спроса и предложения через поддержку бизнеса и населения, на развитии инфраструктуры и технологий, а также на адаптации экономики к внешним ограничениям через переориентацию торговых связей.
На фото: Мишустин во время посещения ООО "Тепличный комплекс "Подосинки" в Московской области
