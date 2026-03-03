Премьер-министру — 60. Михаил Мишустин отмечает юбилей

Первым местом работы для Мишустина стал Международный компьютерный клуб. В 1998-м он перешел на госслужбу, получив должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России, а спустя некоторое время — замминистра по налогам и сборам.

На фото: Мишустин во время посещения завода по изготовлению каркасов кабин ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах, 2021