Премьер-министру — 60. Михаил Мишустин отмечает юбилей
08:00 03.03.2026
Премьер-министру — 60. Михаил Мишустин отмечает юбилей
Премьер-министру — 60. Михаил Мишустин отмечает юбилей
Премьер-министру — 60. Михаил Мишустин отмечает юбилей
Михаил Мишустин отмечает юбилей — в этом году ему исполняется 60 лет. Яркие моменты из жизни председателя российского правительства — в фотоленте Ria.ru.
2026
Фото

Премьер-министру — 60. Михаил Мишустин отмечает юбилей

Михаил Мишустин отмечает юбилей — в этом году ему исполняется 60 лет. Яркие моменты из жизни председателя российского правительства — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве в семье, связанной с авиацией. Школу окончил в подмосковной Лобне.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве в семье, связанной с авиацией. Школу окончил в подмосковной Лобне.

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Будущий премьер писал стихи, увлекался игрой на гитаре и хоккеем. Впоследствии спорт и музыка остались его неизменными хобби.

На фото: Мишустин в хоккейном матче Россия — Словакия с участием политиков, артистов и ветеранов хоккея в рамках благотворительной акции "Под флагом Добра!"

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин в хоккейном матче Россия – Словакия с участием политиков, артистов и ветеранов хоккея в рамках благотворительной акции Под флагом Добра!

Будущий премьер писал стихи, увлекался игрой на гитаре и хоккеем. Впоследствии спорт и музыка остались его неизменными хобби.

На фото: Мишустин в хоккейном матче Россия — Словакия с участием политиков, артистов и ветеранов хоккея в рамках благотворительной акции "Под флагом Добра!"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

После школы Мишустин поступил в Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"). В 1989 году получил диплом инженера-системотехника.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве

После школы Мишустин поступил в Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"). В 1989 году получил диплом инженера-системотехника.

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк

Первым местом работы для Мишустина стал Международный компьютерный клуб. В 1998-м он перешел на госслужбу, получив должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России, а спустя некоторое время — замминистра по налогам и сборам.

На фото: Мишустин во время посещения завода по изготовлению каркасов кабин ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах, 2021

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения завода по изготовлению каркасов кабин ПАО КАМАЗ в Набережных Челнах

Первым местом работы для Мишустина стал Международный компьютерный клуб. В 1998-м он перешел на госслужбу, получив должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России, а спустя некоторое время — замминистра по налогам и сборам.

На фото: Мишустин во время посещения завода по изготовлению каркасов кабин ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах, 2021

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В 2004 году Мишустин занял пост руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. В 2007-м возглавил Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами.

На фото: Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин на выставке "Инфоком-2006"

Первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев и руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин на выставке Инфоком-2006

В 2004 году Мишустин занял пост руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. В 2007-м возглавил Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами.

На фото: Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин на выставке "Инфоком-2006"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

В 2010 году Мишустина назначили главой Федеральной налоговой службы. Под его руководством ведомство превратилась в одну из самых передовых в технологическом плане государственных организаций.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения московской общеобразовательной школы № 1579 в Москве

В 2010 году Мишустина назначили главой Федеральной налоговой службы. Под его руководством ведомство превратилась в одну из самых передовых в технологическом плане государственных организаций.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

В январе 2020 года указом президента Михаил Мишустин занял должность председателя правительства России.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ

В январе 2020 года указом президента Михаил Мишустин занял должность председателя правительства России.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

За время его работы на посту премьера страна столкнулась с серьезными вызовами — пандемией, эскалацией конфликта на Украине и санкциями стран Запада.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросам производства и обращения вакцин от COVID-19

За время его работы на посту премьера страна столкнулась с серьезными вызовами — пандемией, эскалацией конфликта на Украине и санкциями стран Запада.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

Несмотря на сложности, российская экономика под руководством Мишустина не только выстояла, но и показала положительную динамику — с 2020 по 2024 год ВВП вырос на 9,6 процента.

На фото: Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине, 2025

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине

Несмотря на сложности, российская экономика под руководством Мишустина не только выстояла, но и показала положительную динамику — с 2020 по 2024 год ВВП вырос на 9,6 процента.

На фото: Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине, 2025

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

Кабинет министров под руководством Мишустина принял комплекс мер по оказанию помощи малому и среднему бизнесу, развитию инфраструктурных объектов и внедрению цифровых технологий в экономику.

На фото: Мишустин принимает участие во Всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Ёлка желаний

Кабинет министров под руководством Мишустина принял комплекс мер по оказанию помощи малому и среднему бизнесу, развитию инфраструктурных объектов и внедрению цифровых технологий в экономику.

На фото: Мишустин принимает участие во Всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

Сейчас правительство сконцентрировано на стимулировании внутреннего спроса и предложения через поддержку бизнеса и населения, на развитии инфраструктуры и технологий, а также на адаптации экономики к внешним ограничениям через переориентацию торговых связей.

На фото: Мишустин во время посещения ООО "Тепличный комплекс "Подосинки" в Московской области

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения ООО Тепличный комплекс Подосинки в Московской области

Сейчас правительство сконцентрировано на стимулировании внутреннего спроса и предложения через поддержку бизнеса и населения, на развитии инфраструктуры и технологий, а также на адаптации экономики к внешним ограничениям через переориентацию торговых связей.

На фото: Мишустин во время посещения ООО "Тепличный комплекс "Подосинки" в Московской области

