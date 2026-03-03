Рейтинг@Mail.ru
На базах США в Кувейте и Ираке прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2026
20:09 03.03.2026 (обновлено: 20:12 03.03.2026)
На базах США в Кувейте и Ираке прогремели взрывы
Взрывы раздались на базах США в Кувейте, в американских "центрах" в ОАЭ, а также на базах США в Ираке, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 03.03.2026
На базах США в Кувейте и Ираке прогремели взрывы

© REUTERS / StringerДым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара
© REUTERS / Stringer
Дым поднимается над военной базой США в Бахрейне после иранского удара. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Взрывы раздались на базах США в Кувейте, в американских "центрах" в ОАЭ, а также на базах США в Ираке, передает иранское агентство Tasnim.
"Звуки сильных взрывов доносятся с базы США в Кувейте… с базы США в Эрбиле, в иракском Курдистане… из американских центров в Абу-Даби", - говорится в публикации агентства.
Подробностей Tasnim не приводит.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США и Израилю придется скоро завершить войну, заявило Минобороны Ирана
