На базах США в Кувейте и Ираке прогремели взрывы
На базах США в Кувейте и Ираке прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2026
На базах США в Кувейте и Ираке прогремели взрывы
Взрывы раздались на базах США в Кувейте, в американских "центрах" в ОАЭ, а также на базах США в Ираке, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:09:00+03:00
2026-03-03T20:09:00+03:00
2026-03-03T20:12:00+03:00
2026
Tasnim: на базах США в Кувейте и Ираке прогремели взрывы