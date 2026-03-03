В Дохе и Манаме прогремели взрывы

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Дохе и Манаме на фоне начала Ираном очередной ракетной атаки, передает агентство Франс Пресс.
Ранее иранское государственное телевидение IRIB сообщило, что Иран начал очередную ракетную атаку.
"Взрывы были слышны в Дохе и в Манаме", - пишет агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
