В Дохе и Манаме прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2026
13:12 03.03.2026 (обновлено: 13:19 03.03.2026)
В Дохе и Манаме прогремели взрывы
В Дохе и Манаме прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Дохе и Манаме на фоне начала Ираном очередной ракетной атаки, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.03.2026
В Дохе и Манаме прогремели взрывы

AFP: в Дохе и Манаме прогремели взрывы

Город Доха. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Дохе и Манаме на фоне начала Ираном очередной ракетной атаки, передает агентство Франс Пресс.
Ранее иранское государственное телевидение IRIB сообщило, что Иран начал очередную ракетную атаку.
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
"Взрывы были слышны в Дохе и в Манаме", - пишет агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
