Рейтинг@Mail.ru
Выборы нового лидера не займут много времени, заявили в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 03.03.2026 (обновлено: 09:14 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/vybory-2078092144.html
Выборы нового лидера не займут много времени, заявили в Иране
Выборы нового лидера не займут много времени, заявили в Иране - РИА Новости, 03.03.2026
Выборы нового лидера не займут много времени, заявили в Иране
Выборы нового верховного лидера Ирана не займут много времени, заявил член Совета экспертов Али Моалеми. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:11:00+03:00
2026-03-03T09:14:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138810/39/1388103944_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_bdfcfc9b56ec0a7da43d010f192af7e1.jpg
https://ria.ru/20260303/ksir-chto-eto-takoe-istoriya-sozdaniya-2077970974.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138810/39/1388103944_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_e7127e64f5814bb6f98d8e9de29bfea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Выборы нового лидера не займут много времени, заявили в Иране

Моалеми: выборы нового верховного лидера Ирана не займут много времени

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Выборы нового верховного лидера Ирана не займут много времени, заявил член Совета экспертов Али Моалеми.
"Выборы нового верховного руководителя не займут много времени", - приводит агентство ISNA его слова.
После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Иране был сформирован временный руководящий совет, состоящий из президента Ирана Масуд Пезешкиана, главы судебной власти Голям-Хосейна Мохсени-Эжеи и члена Совета стражей конституции Алирезы Арафи.
Его задача - обеспечить непрерывное руководство страной на время отсутствия верховного лидера, которого позже будет выбирать Совет экспертов - специального органа, избирающего главного руководителя страны.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Фуражка военнослужащего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в зале заседаний парламента Ирана в столице страны — Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Что такое Корпус стражей исламской революции (КСИР)
Вчера, 11:11
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала