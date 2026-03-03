Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

Вид на один из кварталов Тегерана

Выборы нового лидера не займут много времени, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Выборы нового верховного лидера Ирана не займут много времени, заявил член Совета экспертов Али Моалеми.

"Выборы нового верховного руководителя не займут много времени", - приводит агентство ISNA его слова.

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Иране был сформирован временный руководящий совет, состоящий из президента Ирана Масуд Пезешкиана, главы судебной власти Голям-Хосейна Мохсени-Эжеи и члена Совета стражей конституции Алирезы Арафи.

Его задача - обеспечить непрерывное руководство страной на время отсутствия верховного лидера, которого позже будет выбирать Совет экспертов - специального органа, избирающего главного руководителя страны.