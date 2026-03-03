https://ria.ru/20260303/vybory-2078092144.html
Выборы нового лидера не займут много времени, заявили в Иране
Выборы нового лидера не займут много времени, заявили в Иране
Выборы нового лидера не займут много времени, заявили в Иране
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Выборы нового верховного лидера Ирана не займут много времени, заявил член Совета экспертов Али Моалеми.
"Выборы нового верховного руководителя не займут много времени", - приводит агентство ISNA
его слова.
После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Иране был сформирован временный руководящий совет, состоящий из президента Ирана Масуд Пезешкиана, главы судебной власти Голям-Хосейна Мохсени-Эжеи и члена Совета стражей конституции Алирезы Арафи.
Его задача - обеспечить непрерывное руководство страной на время отсутствия верховного лидера, которого позже будет выбирать Совет экспертов - специального органа, избирающего главного руководителя страны.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.