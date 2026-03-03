Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ заподозрили новое руководство Минобороны в отмывании денег
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 03.03.2026
Боевики ВСУ заподозрили новое руководство Минобороны в отмывании денег
Боевики ВСУ заподозрили новое руководство Минобороны в отмывании денег - РИА Новости, 03.03.2026
Боевики ВСУ заподозрили новое руководство Минобороны в отмывании денег
Боевики ВСУ заподозрили новое руководство Минобороны Украины в отмывании денег: повар из элитного ресторана в Киеве, победитель шоу "МастерШеф" получил контракт РИА Новости, 03.03.2026
Боевики ВСУ заподозрили новое руководство Минобороны в отмывании денег

РИА Новости: ВСУ заподозрили руководство Минобороны Украины в отмывании денег

© AP Photo / Efrem LukatskyПодготовка украинских солдат
Подготовка украинских солдат - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подготовка украинских солдат. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ заподозрили новое руководство Минобороны Украины в отмывании денег: повар из элитного ресторана в Киеве, победитель шоу "МастерШеф" получил контракт на разработку нового меню для солдат, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Повар и владелец элитного ресторана в Киеве "100 лет тому вперед" Е.Клопотенко получил контракт на разработку нового меню для украинских военнослужащих", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что украинские военнослужащие считают, что новое руководство МО Украины просто отмывает деньги.
Согласно данным из открытых источников, в 2015 году Клопотенко стал победителем кулинарного шоу "МастерШеф". В конце 2024 года верующие были возмущены сюжетом в эфире украинского телеканала "1+1", где шеф-повар и ресторатор Клопотенко готовил еду прямо в Трапезном храме Лавры.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Экс-военный ВСУ требовал от сына погибшего бойца 27 тысяч долларов
Вчера, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала
