МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ заподозрили новое руководство Минобороны Украины в отмывании денег: повар из элитного ресторана в Киеве, победитель шоу "МастерШеф" получил контракт на разработку нового меню для солдат, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Согласно данным из открытых источников, в 2015 году Клопотенко стал победителем кулинарного шоу "МастерШеф". В конце 2024 года верующие были возмущены сюжетом в эфире украинского телеканала "1+1", где шеф-повар и ресторатор Клопотенко готовил еду прямо в Трапезном храме Лавры.