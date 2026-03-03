https://ria.ru/20260303/vsu-2078207199.html
ВСУ атаковали "Газель" с продуктами в Брянской области
ВСУ атаковали "Газель" с продуктами в Брянской области - РИА Новости, 03.03.2026
ВСУ атаковали "Газель" с продуктами в Брянской области
ВСУ нанесли намеренный удар по "Газели", доставляющей продукты для жителей поселка в Погарском районе Брянской области, автомобиль сгорел, пострадавших нет,... РИА Новости, 03.03.2026
