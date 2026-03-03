https://ria.ru/20260303/vsu-2078170557.html
По Херсонской области выпустили 800 боеприпасов за неделю, заявил Мирошник
По Херсонской области выпустили 800 боеприпасов за неделю, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.03.2026
По Херсонской области выпустили 800 боеприпасов за неделю, заявил Мирошник
ВСУ за неделю с 23 февраля по 1 марта выпустили по гражданским объектам в Херсонской области не менее 800 боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю с 23 февраля по 1 марта выпустили по гражданским объектам в Херсонской области не менее 800 боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 800 боеприпасов. Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский округа", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам, торговым павильонам.
"Операторы дронов ВФУ атаковали мирных жителей. От таких ударов по жилому сектору погиб 67-летний житель поселка Любимовка. Еще пострадавшие в населенных пунктах Каиры
, Алешки, Бехтеры, Новая Каховка
, Новая Збурьевка, Каланчак, Виноградово, Голая Пристань", - подчеркнул посол.