По Херсонской области выпустили 800 боеприпасов за неделю, заявил Мирошник

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю с 23 февраля по 1 марта выпустили по гражданским объектам в Херсонской области не менее 800 боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 800 боеприпасов. Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский округа", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

Он добавил, что удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам, торговым павильонам.