03.03.2026
13:16 03.03.2026
По Херсонской области выпустили 800 боеприпасов за неделю, заявил Мирошник
каир (город), новая каховка, херсонская область , родион мирошник, вооруженные силы украины
Каир (город), Новая Каховка, Херсонская область , Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю с 23 февраля по 1 марта выпустили по гражданским объектам в Херсонской области не менее 800 боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 800 боеприпасов. Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский округа", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам, торговым павильонам.
"Операторы дронов ВФУ атаковали мирных жителей. От таких ударов по жилому сектору погиб 67-летний житель поселка Любимовка. Еще пострадавшие в населенных пунктах Каиры, Алешки, Бехтеры, Новая Каховка, Новая Збурьевка, Каланчак, Виноградово, Голая Пристань", - подчеркнул посол.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мирошник рассказал о пострадавших от ударов БПЛА мирных жителях
Каир (город)Новая КаховкаХерсонская областьРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
