ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область почти 200 дронами - РИА Новости, 03.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 03.03.2026
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область почти 200 дронами
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область почти 200 дронами
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область почти 200 дронами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Последствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов и областной центр Белгородской области почти 200 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 59 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено два снаряда и зафиксированы атаки 199 БПЛА, из них 108 сбиты и подавлены. Один человек погиб, еще один ранен. За отчетный период различные повреждения выявлены в 8 многоквартирных домах, 19 частных домовладениях, четырех объектах инфраструктуры, сельхозпредприятии, пяти социальных объектах, предприятии и 32 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Головчино, Замостье, Мощеное, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино совершены атаки 35 беспилотников, из которых 13 сбиты. По селу Рождественка выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела. В селе Головчино в результате атаки дрона погиб мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгород, Борисовский и Валуйский округа подверглись атакам 19 беспилотников, 11 из которых сбиты и подавлены, в Белгородском округе 22 населенных пункта атакованы 50 беспилотниками, из которых 37 сбиты и подавлены. По словам главы области, над Волоконовским и Ивнянским округами подавлены и сбиты 7 БПЛА, по Краснояружскому округу выпущен один боеприпас и совершены атаки 40 беспилотниками, 5 из которых подавлены и сбиты.
"В Шебекинском округе город Шебекино, посёлки Маслова Пристань и Шамино, сёла Архангельское, Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Зимовное, Мешковое, Нежеголь и Новая Таволжанка атакованы 48 беспилотниками, 35 из которых сбиты и подавлены. В селе Нежеголь при выполнении служебных задач ранен боец подразделения "Орлан"… Лечение продолжит амбулаторно", - добавил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области. 3 марта 2026
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб мирный житель
