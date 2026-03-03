Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 03.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 03.03.2026 (обновлено: 11:48 03.03.2026)
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб мирный житель
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 03.03.2026
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, два человека пострадали за сутки в результате атак ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 03.03.2026
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб мирный житель

В Херсонской области при атаках ВСУ пострадали два человека

Последствия атаки ВСУ в Херсонской области. 3 марта 2026
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области. 3 марта 2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области. 3 марта 2026
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Один мирный житель погиб, два человека пострадали за сутки в результате атак ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима погиб один мирный житель, пострадали два человека", - написал Сальдо.
Губернатор уточнил, что мужчина погиб в результате удара беспилотника по легковому автомобилю в окрестностях села Великие Копани. Также был ранен мужчина 1985 года рождения, он получил множественные мелкие осколочные ранения и контузию головного мозга. Пострадавшего доставили в Скадовскую больницу.
В Каирах Горностаевского муниципального округа в результате сброса боеприпаса с БПЛА тяжелые ранения получил мужчина 1970 года рождения.
Линии электропередачи
Около 230 тысяч россиян остались без света из-за атак ВСУ за неделю
Вчера, 10:33
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
