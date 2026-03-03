https://ria.ru/20260303/vsu-2078129225.html
В Херсонской области при атаках ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, два человека пострадали за сутки в результате атак ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 03.03.2026
В Херсонской области при атаках ВСУ пострадали два человека