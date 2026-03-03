Рейтинг@Mail.ru
ВСУ 30 раз за сутки обстреляли курское приграничье - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/vsu-2078099606.html
ВСУ 30 раз за сутки обстреляли курское приграничье
ВСУ 30 раз за сутки обстреляли курское приграничье - РИА Новости, 03.03.2026
ВСУ 30 раз за сутки обстреляли курское приграничье
ВСУ 30 раз за сутки атаковали из артиллерии отселённые районы курского приграничья, всего над регионом было сбито 20 украинских беспилотников различного типа,... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:31:00+03:00
2026-03-03T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073215934_0:182:3071:1909_1920x0_80_0_0_fd8874ef27b97688d8df02509c115a96.jpg
https://ria.ru/20260303/spetsoperatsiya-2078081571.html
беловский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073215934_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_e38661f34ef3524d941a049a8af5bce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ 30 раз за сутки обстреляли курское приграничье

Хинштейн: ВСУ 30 раз за сутки обстреляли районы курского приграничья

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 3 мар - РИА Новости. ВСУ 30 раз за сутки атаковали из артиллерии отселённые районы курского приграничья, всего над регионом было сбито 20 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 2 марта до 07.00 3 марта сбито 20 вражеских беспилотников различного типа. 30 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Шесть раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сбросов взрывных устройств", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атак в селе Илек Беловского района повреждения получило домовладение.
"В посёлке Хомутовка Хомутовского района повреждён фасад и остекление кафе и окна частного дома", - сообщил он.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.
Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ВС России за месяц уничтожили 40 станций Starlink ВСУ в Харьковской области
Вчера, 07:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБеловский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала