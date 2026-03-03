ВСУ 30 раз за сутки обстреляли курское приграничье

КУРСК, 3 мар - РИА Новости. ВСУ 30 раз за сутки атаковали из артиллерии отселённые районы курского приграничья, всего над регионом было сбито 20 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.