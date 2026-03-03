Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не эвакуируют убитых в Сумской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/vsu-2078082883.html
ВСУ не эвакуируют убитых в Сумской области, заявил Алаудинов
ВСУ не эвакуируют убитых в Сумской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 03.03.2026
ВСУ не эвакуируют убитых в Сумской области, заявил Алаудинов
ВСУ отказываются эвакуировать убитых и раненых, в том числе иностранных наемников, в Сумской области, заявил РИА Новости заместитель начальника главного... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T07:34:00+03:00
2026-03-03T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
апти алаудинов
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004796778_920:302:2996:1470_1920x0_80_0_0_1ed40ccafb62507a591923c8e8580298.jpg
https://ria.ru/20260303/vsu-2078075582.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004796778_944:241:2889:1700_1920x0_80_0_0_338e3eeba3d610dc0e946f37900fb3ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, россия, апти алаудинов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ не эвакуируют убитых в Сумской области, заявил Алаудинов

Алаудинов: ВСУ отказываются эвакуировать убитых наемников в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 3 мар - РИА Новости. ВСУ отказываются эвакуировать убитых и раненых, в том числе иностранных наемников, в Сумской области, заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что большая часть иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, не возвращаются живыми с позиций в Сумской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Офицер рассказал, как ВСУ убивали людей, пытавшихся покинуть Красноармейск
Вчера, 05:53
"Насчет "двухсотых" (убитых – ред.) могу гарантированно сказать, что они не вывозят своих "двухсотых", насчет раненых тоже - очень редко кого они могут вытащить. Большая часть "трехсотых" (раненых – ред.) - они остаются на позициях и потихоньку умирают", - рассказал командир "Ахмата".
Он уточнил, что операторы БПЛА ВС РФ в плановом порядке уничтожают всю технику ВСУ у линии фронта в Сумской области.
"В большинстве своем они даже уже не рискуют. Даже когда требуют, чтобы вывезли "трехсотых", те, кто ранее очень хорошо этой работой занимался, уже идут в отказ, потому что понимают, что возможности заехать и выехать уже нет", - пояснил командир.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала