ВСУ не эвакуируют убитых в Сумской области, заявил Алаудинов

КУРСК, 3 мар - РИА Новости. ВСУ отказываются эвакуировать убитых и раненых, в том числе иностранных наемников, в Сумской области, заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что большая часть иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ , не возвращаются живыми с позиций в Сумской области

"Насчет "двухсотых" (убитых – ред.) могу гарантированно сказать, что они не вывозят своих "двухсотых", насчет раненых тоже - очень редко кого они могут вытащить. Большая часть "трехсотых" (раненых – ред.) - они остаются на позициях и потихоньку умирают", - рассказал командир "Ахмата".

Он уточнил, что операторы БПЛА ВС РФ в плановом порядке уничтожают всю технику ВСУ у линии фронта в Сумской области.