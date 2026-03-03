Рейтинг@Mail.ru
Офицер рассказал, как ВСУ убивали людей, пытавшихся покинуть Красноармейск - РИА Новости, 03.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:53 03.03.2026
Офицер рассказал, как ВСУ убивали людей, пытавшихся покинуть Красноармейск
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Боевики ВСУ убивали мирных жителей Красноармейска, пытавшихся покинуть город, после чего наносили повторные удары по уже погибшим для устрашения других людей, сообщил РИА Новости командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.
По его словам, он лично наблюдал атаки на гражданских, пытавшихся покинуть город.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
ВСУ использовали гражданских как живой щит в Димитрове
2 марта, 05:08
"Своими глазами видел, как шли бабушки и дедушки, мужчина пытался выехать на велосипеде. По ним работали FPV-дронами. Причём наносили повторные удары, даже когда было видно, что человек уже погиб, для устрашения других мирных", — рассказал офицер.
Он добавил, что огонь велся по дорогам, ведущим из Красноармейска в сторону Шевченко и через Зверево, не давая эвакуироваться.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.
