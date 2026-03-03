Офицер рассказал, как ВСУ убивали людей, пытавшихся покинуть Красноармейск

ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Боевики ВСУ убивали мирных жителей Красноармейска, пытавшихся покинуть город, после чего наносили повторные удары по уже погибшим для устрашения других людей, сообщил РИА Новости командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.

По его словам, он лично наблюдал атаки на гражданских, пытавшихся покинуть город.

"Своими глазами видел, как шли бабушки и дедушки, мужчина пытался выехать на велосипеде. По ним работали FPV-дронами. Причём наносили повторные удары, даже когда было видно, что человек уже погиб, для устрашения других мирных", — рассказал офицер.