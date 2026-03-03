https://ria.ru/20260303/vsu-2078075582.html
Офицер рассказал, как ВСУ убивали людей, пытавшихся покинуть Красноармейск
Офицер рассказал, как ВСУ убивали людей, пытавшихся покинуть Красноармейск - РИА Новости, 03.03.2026
Офицер рассказал, как ВСУ убивали людей, пытавшихся покинуть Красноармейск
Боевики ВСУ убивали мирных жителей Красноармейска, пытавшихся покинуть город, после чего наносили повторные удары по уже погибшим для устрашения других людей
Боевики ВСУ били дронами по гражданским для устрашения жителей Красноармейска
ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Боевики ВСУ убивали мирных жителей Красноармейска, пытавшихся покинуть город, после чего наносили повторные удары по уже погибшим для устрашения других людей, сообщил РИА Новости командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.
По его словам, он лично наблюдал атаки на гражданских, пытавшихся покинуть город.
"Своими глазами видел, как шли бабушки и дедушки, мужчина пытался выехать на велосипеде. По ним работали FPV-дронами. Причём наносили повторные удары, даже когда было видно, что человек уже погиб, для устрашения других мирных", — рассказал офицер.
Он добавил, что огонь велся по дорогам, ведущим из Красноармейска
в сторону Шевченко и через Зверево
, не давая эвакуироваться.
Президент РФ Владимир Путин
вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
.