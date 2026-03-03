В Кремле оценили возможность трехсторонней встречи в Абу-Даби

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сейчас вряд ли можно говорить о возможности трехсторонней встречи в Абу-Даби в рамках украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский ранее утверждал, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти с 5 по 8 марта, так как встречу никто не отменял, и из-за ситуации на Ближнем Востоке, помимо Абу-Даби, возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария.
"Очевидно, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Дабе по понятным причинам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, появилась ли ясность по новому раунду трехсторонних переговоров по Украине.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.