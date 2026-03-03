Врач объяснила связь весенней усталости и авитаминоза

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Авитаминоз и усталость могут возникать из-за дисбаланса нейромедиаторов - серотонина, дофамина и норадреналина, cнижение их выработки связано с недостатком солнечного света в холодное время года, который, в свою очередь, важен для нормализации биоритмов организм, сообщила интернет-изданию " Авитаминоз и усталость могут возникать из-за дисбаланса нейромедиаторов - серотонина, дофамина и норадреналина, cнижение их выработки связано с недостатком солнечного света в холодное время года, который, в свою очередь, важен для нормализации биоритмов организм, сообщила интернет-изданию " Лента.ру " врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Дарья Богомолова.

"Эти состояния могут возникать из-за дисбаланса нейромедиаторов - серотонина, дофамина и норадреналина. Снижение их выработки связано с недостатком солнечного света в холодное время года, который, в свою очередь, важен для нормализации биоритмов организма", - пишет издание со ссылкой на Богомолову.

Кроме того, по словам терапевта, на возникновение подобных симптомов могут также влиять и другие факторы, например, стрессовые ситуации, обострение хронических заболеваний, нарушение функции щитовидной железы, анемия. Чтобы определить точную причину ухудшения самочувствия, рекомендуется обратиться на консультацию к терапевту.