Рейтинг@Mail.ru
Врач объяснила связь весенней усталости и авитаминоза - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/vrach-2078306056.html
Врач объяснила связь весенней усталости и авитаминоза
Врач объяснила связь весенней усталости и авитаминоза - РИА Новости, 03.03.2026
Врач объяснила связь весенней усталости и авитаминоза
Авитаминоз и усталость могут возникать из-за дисбаланса нейромедиаторов - серотонина, дофамина и норадреналина, cнижение их выработки связано с недостатком... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:33:00+03:00
2026-03-03T20:33:00+03:00
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg
https://ria.ru/20260303/orvi-2078190868.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_01fe41fa70dd2294420d7ece7f71ce0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество
Здоровье - Общество
Врач объяснила связь весенней усталости и авитаминоза

Богомолова: авитаминоз и усталость возникают из-за дисбаланса нейромедиаторов

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Авитаминоз и усталость могут возникать из-за дисбаланса нейромедиаторов - серотонина, дофамина и норадреналина, cнижение их выработки связано с недостатком солнечного света в холодное время года, который, в свою очередь, важен для нормализации биоритмов организм, сообщила интернет-изданию "Лента.ру" врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Дарья Богомолова.
"Эти состояния могут возникать из-за дисбаланса нейромедиаторов - серотонина, дофамина и норадреналина. Снижение их выработки связано с недостатком солнечного света в холодное время года, который, в свою очередь, важен для нормализации биоритмов организма", - пишет издание со ссылкой на Богомолову.
Кроме того, по словам терапевта, на возникновение подобных симптомов могут также влиять и другие факторы, например, стрессовые ситуации, обострение хронических заболеваний, нарушение функции щитовидной железы, анемия. Чтобы определить точную причину ухудшения самочувствия, рекомендуется обратиться на консультацию к терапевту.
Терапевт призвала сбалансировано питаться, соблюдать режим сна (ночной отдых для людей старше 18 лет должен быть не менее 7-8 часов ежедневно), заниматься физической нагрузкой (не менее 150 минут умеренной аэробной активности либо 75 минут интенсивных аэробных тренировок в неделю) и уделять внимание занятиям, которые поднимают настроение, допустим, хобби, общению с друзьями или питомцами, так как это способствует дополнительной выработке нейромедиаторов.
Женщина с простудой - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Врач рассказал, связан ли всплеск заболеваемости ОРВИ с оттепелью
Вчера, 14:16
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала