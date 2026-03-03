https://ria.ru/20260303/vrach-2078306056.html
Врач объяснила связь весенней усталости и авитаминоза
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Авитаминоз и усталость могут возникать из-за дисбаланса нейромедиаторов - серотонина, дофамина и норадреналина, cнижение их выработки связано с недостатком солнечного света в холодное время года, который, в свою очередь, важен для нормализации биоритмов организм, сообщила интернет-изданию "Лента.ру
" врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Дарья Богомолова.
"Эти состояния могут возникать из-за дисбаланса нейромедиаторов - серотонина, дофамина и норадреналина. Снижение их выработки связано с недостатком солнечного света в холодное время года, который, в свою очередь, важен для нормализации биоритмов организма", - пишет издание со ссылкой на Богомолову.
Кроме того, по словам терапевта, на возникновение подобных симптомов могут также влиять и другие факторы, например, стрессовые ситуации, обострение хронических заболеваний, нарушение функции щитовидной железы, анемия. Чтобы определить точную причину ухудшения самочувствия, рекомендуется обратиться на консультацию к терапевту.
Терапевт призвала сбалансировано питаться, соблюдать режим сна (ночной отдых для людей старше 18 лет должен быть не менее 7-8 часов ежедневно), заниматься физической нагрузкой (не менее 150 минут умеренной аэробной активности либо 75 минут интенсивных аэробных тренировок в неделю) и уделять внимание занятиям, которые поднимают настроение, допустим, хобби, общению с друзьями или питомцами, так как это способствует дополнительной выработке нейромедиаторов.