В Орске мужчина напал на врача, вернувшегося с СВО - РИА Новости, 03.03.2026
11:23 03.03.2026 (обновлено: 22:25 03.03.2026)
В Орске мужчина напал на врача, вернувшегося с СВО
Житель Орска в больнице напал на травматолога, который вернулся из зоны спецоперации, а потом и на водителя скорой помощи, хулиган задержан, сообщает Минздрав... РИА Новости, 03.03.2026
происшествия, орск, оренбургская область
Происшествия, Орск, Оренбургская область
В Орске мужчина напал на врача, вернувшегося с СВО

Житель Орска в больнице напал на травматолога, который вернулся из зоны спецоперации
Житель Орска в больнице напал на травматолога, который вернулся из зоны спецоперации
УФА, 3 мар — РИА Новости. Житель Орска в больнице напал на травматолога, который вернулся из зоны спецоперации, а потом и на водителя скорой помощи, хулиган задержан, сообщает Минздрав Оренбургской области.
По данным ведомства, инцидент произошел в хирургическом стационаре городской больницы Орска.
"Врач травматолог-ортопед, награжденный медалью за спасение погибавших в зоне боевых действий на спецоперации, столкнулся с жестоким нападением во время оказания помощи", — говорится в сообщении.
Пациент с сопровождающим пришли в приемное отделение в состоянии алкогольного опьянения в ночное время. При попытке врача оказать помощь пострадавшему его неожиданно атаковал сопровождающий пациента. В результате врач получил серьезные травмы, в том числе перелом носа. Под руку дебоширу попали компьютерная техника, оснащение отделения. Уходя, он напал и на водителя скорой медицинской помощи. Нападение попало на камеру наблюдения, сразу были вызваны охрана и полиция.
"Полицейские оперативно нашли и задержали нападавшего. Сейчас ведется расследование. Добавим, что, невзирая на полученные травмы, врач не взял больничный и продолжил работать, поскольку спасение жизней — его приоритет", — добавили в ведомстве.
Автомобиль скорой помощи
В Омске мужчина напал с ножом на врача скорой помощи
18 февраля, 09:05
