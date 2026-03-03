В Орске мужчина напал на врача, вернувшегося с СВО

УФА, 3 мар — РИА Новости. Житель Орска в больнице напал на травматолога, который вернулся из зоны спецоперации, а потом и на водителя скорой помощи, хулиган задержан, сообщает Минздрав Оренбургской области.

Пациент с сопровождающим пришли в приемное отделение в состоянии алкогольного опьянения в ночное время. При попытке врача оказать помощь пострадавшему его неожиданно атаковал сопровождающий пациента. В результате врач получил серьезные травмы, в том числе перелом носа. Под руку дебоширу попали компьютерная техника, оснащение отделения. Уходя, он напал и на водителя скорой медицинской помощи. Нападение попало на камеру наблюдения, сразу были вызваны охрана и полиция.