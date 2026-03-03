https://ria.ru/20260303/vrach-2078131062.html
В Орске мужчина напал на врача, вернувшегося с СВО
В Орске мужчина напал на врача, вернувшегося с СВО - РИА Новости, 03.03.2026
В Орске мужчина напал на врача, вернувшегося с СВО
Житель Орска в больнице напал на травматолога, который вернулся из зоны спецоперации, а потом и на водителя скорой помощи, хулиган задержан, сообщает Минздрав... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:23:00+03:00
2026-03-03T11:23:00+03:00
2026-03-03T22:25:00+03:00
происшествия
орск
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078192053_0:18:1281:738_1920x0_80_0_0_17832d459eb216cab82346c639ba280c.jpg
https://ria.ru/20260218/omsk-2075119030.html
орск
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078192053_0:0:985:738_1920x0_80_0_0_109af5fb8213391e381e3586e24fe0c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, оренбургская область
Происшествия, Орск, Оренбургская область
В Орске мужчина напал на врача, вернувшегося с СВО
В Орске мужчина напал на вернувшегося с СВО врача и водителя скорой помощи
УФА, 3 мар — РИА Новости. Житель Орска в больнице напал на травматолога, который вернулся из зоны спецоперации, а потом и на водителя скорой помощи, хулиган задержан, сообщает Минздрав Оренбургской области.
По данным ведомства, инцидент произошел в хирургическом стационаре городской больницы Орска
.
"Врач травматолог-ортопед, награжденный медалью за спасение погибавших в зоне боевых действий на спецоперации, столкнулся с жестоким нападением во время оказания помощи", — говорится в сообщении
.
Пациент с сопровождающим пришли в приемное отделение в состоянии алкогольного опьянения в ночное время. При попытке врача оказать помощь пострадавшему его неожиданно атаковал сопровождающий пациента. В результате врач получил серьезные травмы, в том числе перелом носа. Под руку дебоширу попали компьютерная техника, оснащение отделения. Уходя, он напал и на водителя скорой медицинской помощи. Нападение попало на камеру наблюдения, сразу были вызваны охрана и полиция.
"Полицейские оперативно нашли и задержали нападавшего. Сейчас ведется расследование. Добавим, что, невзирая на полученные травмы, врач не взял больничный и продолжил работать, поскольку спасение жизней — его приоритет", — добавили в ведомстве.