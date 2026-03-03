Рейтинг@Mail.ru
15:09 03.03.2026
В ООН объявили об открытии КПП "Керем-Шалом" на границе Египта и Газы
В ООН объявили об открытии КПП "Керем-Шалом" на границе Египта и Газы
2026
1920
1920
true
в мире, ближний восток, оон, сектор газа, египет
В мире, Ближний Восток, ООН, Сектор Газа, Египет
© AP Photo / Adel HanaГрузовой переход Керем-Шалом
© AP Photo / Adel Hana
Грузовой переход Керем-Шалом. Архивное фото
РИМ, 3 мар – РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявила о предстоящем открытии КПП "Керем-Шалом" на границе Египта и сектора Газы для обеспечения помощи населения палестинского анклава.
Как говорится в обобщенной версии заявлений Самера Абдельджабера, регионального директора на Ближнем Востоке, пограничные пункты в Газе оставались закрытыми с момента начала операции США и Израиля против Ирана.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
У США нет запасного плана по сектору Газа, заявил Рубио
19 февраля, 19:00
"Сегодня мы получили хорошие новости об открытии пограничного перехода "Керем-Шалом". Это очень для нас своевременно. Нам необходимо доставить помощь как можно быстрее. У нас есть пшеничная мука, которой хватит только на 10 дней, и продуктовые наборы, которых хватит на наши программы только на 2,5 недели. Поэтому нам необходимо обеспечить непрерывный и масштабируемый поток продовольствия в сектор Газа", - говорится в заявлении ВПП.
Если закрытия погранпереходов или задержки продолжат влиять на поставки в Газу, ВПП ожидает, что ей придется сократить размер продовольственной помощи почти до 25% для обеспечения 1,3 миллиона человек мукой и продуктовыми наборами.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Эксперт оценил вероятность возобновления войны в секторе Газа
18 февраля, 08:11
 
