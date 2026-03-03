В ООН объявили об открытии КПП "Керем-Шалом" на границе Египта и Газы

РИМ, 3 мар – РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявила о предстоящем открытии КПП "Керем-Шалом" на границе Египта и сектора Газы для обеспечения помощи населения палестинского анклава.

Если закрытия погранпереходов или задержки продолжат влиять на поставки в Газу, ВПП ожидает, что ей придется сократить размер продовольственной помощи почти до 25% для обеспечения 1,3 миллиона человек мукой и продуктовыми наборами.