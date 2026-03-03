В ООН объявили об открытии КПП "Керем-Шалом" на границе Египта и Газы

РИМ, 3 мар – РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявила о предстоящем открытии КПП "Керем-Шалом" на границе Египта и сектора Газы для обеспечения помощи населения палестинского анклава.
Как говорится в обобщенной версии заявлений Самера Абдельджабера, регионального директора на Ближнем Востоке, пограничные пункты в Газе оставались закрытыми с момента начала операции США и Израиля против Ирана.
"Сегодня мы получили хорошие новости об открытии пограничного перехода "Керем-Шалом". Это очень для нас своевременно. Нам необходимо доставить помощь как можно быстрее. У нас есть пшеничная мука, которой хватит только на 10 дней, и продуктовые наборы, которых хватит на наши программы только на 2,5 недели. Поэтому нам необходимо обеспечить непрерывный и масштабируемый поток продовольствия в сектор Газа", - говорится в заявлении ВПП.
Если закрытия погранпереходов или задержки продолжат влиять на поставки в Газу, ВПП ожидает, что ей придется сократить размер продовольственной помощи почти до 25% для обеспечения 1,3 миллиона человек мукой и продуктовыми наборами.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
