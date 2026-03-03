Адвокат объяснил, как вернуть деньги за авиабилеты на Ближний Восток

Он объяснил, что в таких случаях перевозчик обязан вернуть пассажиру полную стоимость билета или обменять его на другую дату без доплаты. До появления официального уведомления об отмене рейса действуют стандартные тарифные правила.

"Вернуть деньги без удержаний можно только по возвратному тарифу. Если у вас невозвратный тариф, необходимо дождаться официальной отмены рейса перевозчиком", — советует он.

Если речь идет о стыковочном рейсе, правила действуют, лишь если вся перевозка оформлена единым билетом. Если их приобрели раздельно, правила возврата действуют только на тот билет, по которому исполнение договора стало невозможным, заключил адвокат.