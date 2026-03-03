Рейтинг@Mail.ru
Адвокат объяснил, как вернуть деньги за авиабилеты на Ближний Восток - РИА Новости, 03.03.2026
03:15 03.03.2026 (обновлено: 11:28 03.03.2026)
Адвокат объяснил, как вернуть деньги за авиабилеты на Ближний Восток
Адвокат объяснил, как вернуть деньги за авиабилеты на Ближний Восток
Обострение напряженности в ближневосточном регионе и закрытие воздушного пространства привело к вынужденной отмене перелетов из ряда аэропортов. Как пассажирам... РИА Новости, 03.03.2026
Адвокат объяснил, как вернуть деньги за авиабилеты на Ближний Восток

Адвокат Данилов: деньги за авиабилеты можно вернуть по возвратному тарифу

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Обострение напряженности в ближневосточном регионе и закрытие воздушного пространства привело к вынужденной отмене перелетов из ряда аэропортов. Как пассажирам вернуть деньги за билет, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.
Он объяснил, что в таких случаях перевозчик обязан вернуть пассажиру полную стоимость билета или обменять его на другую дату без доплаты. До появления официального уведомления об отмене рейса действуют стандартные тарифные правила.
«

"Вернуть деньги без удержаний можно только по возвратному тарифу. Если у вас невозвратный тариф, необходимо дождаться официальной отмены рейса перевозчиком", — советует он.

Если речь идет о стыковочном рейсе, правила действуют, лишь если вся перевозка оформлена единым билетом. Если их приобрели раздельно, правила возврата действуют только на тот билет, по которому исполнение договора стало невозможным, заключил адвокат.
Россиян, застрявших на Ближнем Востоке, предупредили о мошеннической схеме
2 марта, 18:12
 
ТуризмБлижний ВостокФинансовый университет при Правительстве РФРоссияОбщество
 
 
