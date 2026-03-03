Адвокат объяснил, как вернуть деньги за авиабилеты на Ближний Восток

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Обострение напряженности в ближневосточном регионе и закрытие воздушного пространства привело к вынужденной отмене перелетов из ряда аэропортов. Как пассажирам вернуть деньги за билет, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.
Он объяснил, что в таких случаях перевозчик обязан вернуть пассажиру полную стоимость билета или обменять его на другую дату без доплаты. До появления официального уведомления об отмене рейса действуют стандартные тарифные правила.
«
"Вернуть деньги без удержаний можно только по возвратному тарифу. Если у вас невозвратный тариф, необходимо дождаться официальной отмены рейса перевозчиком", — советует он.
Если речь идет о стыковочном рейсе, правила действуют, лишь если вся перевозка оформлена единым билетом. Если их приобрели раздельно, правила возврата действуют только на тот билет, по которому исполнение договора стало невозможным, заключил адвокат.