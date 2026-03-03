МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве, сообщается в разделе по реализации и аренде недвижимости компании.
"Продажа: Рижский вокзал Москвы… Предлагаются к приобретению здания Рижского вокзала Москвы. Здания вокзала длительное время не используются для осуществления пассажирских перевозок, что открывает возможность для их адаптации под новые цели эксплуатации… Цена 4 009 265 260 рублей", - говорится в материалах.
Первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская сообщала, что стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов оценивается в 4 миллиарда рублей. В опубликованной информации написано, что "продажа объекта осуществляется только по результатам торгов". Сроки их проведения пока не указаны.
Речь идет о продаже за указанную сумму здания Рижского вокзала общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров 1901 года постройки, нежилого двухэтажного здания общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров 1929 года постройки и земельного участка общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров (будет передан новому собственнику в субаренду). Котковская ранее отмечала, что Рижский вокзал уже некоторое время не используется пассажирами, для них обеспечены новые условия и новые объекты.
"Здания являются объектами культурного наследия, полностью готовы к эксплуатации", - сказано в описании.
Среди достоинств названы: выгодное расположение вблизи станции метро "Рижская", МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, а также ВСМ, примыкание к Третьему транспортному кольцу, 5 километров до Красной площади, 35 километров до аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", гармоничная интеграция в инфраструктуру Москвы, наличие рядом территории бывшего грузового двора, предполагающей административную и жилую застройку.
"Идеальное решение для инвесторов, ориентируемых на стабильное долгосрочное получение дохода… Об организации осмотра и подробных условиях продажи Вы можете узнать по телефону в объявлении", - говорится в объявлении.
Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Бржозовского. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина.
Правительство России в феврале 2026 года одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве на открытом аукционе. Совет директоров РЖД одобрил продажу здания Рижского вокзала еще в ноябре 2024 года. Тогда в РЖД указывали, что у компании нет планов далее использовать это историческое здание в производственной деятельности. Продажа здания позволит интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы, подчеркивали в РЖД.
