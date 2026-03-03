https://ria.ru/20260303/vens-2078070103.html
Вице-президент США Вэнс рассказал об операции США против Ирана
Операция США против Ирана не является повторением вторжений в Афганистан или Ирак, уверен вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 03.03.2026
Вице-президент США Вэнс рассказал об операции США против Ирана
Вэнс уверен, что операция против Ирана не является повторением вторжения в Ирак