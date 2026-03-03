Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США Вэнс рассказал об операции США против Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
04:43 03.03.2026
Вице-президент США Вэнс рассказал об операции США против Ирана
Вице-президент США Вэнс рассказал об операции США против Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
Вице-президент США Вэнс рассказал об операции США против Ирана
Операция США против Ирана не является повторением вторжений в Афганистан или Ирак, уверен вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 03.03.2026
Вице-президент США Вэнс рассказал об операции США против Ирана

Вэнс уверен, что операция против Ирана не является повторением вторжения в Ирак

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Операция США против Ирана не является повторением вторжений в Афганистан или Ирак, уверен вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Чем это отличается (от Ирака и Афганистана - ред.), так это тем, что президент (США Дональд Трамп - ред.) чётко определил, чего он хочет добиться, и просто нет никакой возможности - я говорил это до начала конфликта и повторю снова - что Дональд Трамп позволит этой стране втянуться в многолетний конфликт без ясного конца и без чёткой цели", – сказал Вэнс в эфире Fox News.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
